Bei 20 Grad: Eisbahn in Chemnitz macht sich startklar

Chemnitz - Im Eissportzentrum am Küchwald in Chemnitz wird ab dem morgigen Mittwoch die Eisschnelllaufbahn vereist - obwohl die Temperaturen noch einmal über 20 Grad klettern sollen. Das erste Eislaufen im Freien ist am Sonntag zwischen 9 und 11 Uhr sowie 14 und 18 Uhr möglich.