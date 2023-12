17.12.2023 06:33 Besser geht's nicht: Acht Tipps für einen fantastischen dritten Advent

Schlossweihnacht in Rochlitz, Schwibbogenfest in Johanngeorgenstadt. Das ist alles am 3. Advent in Chemnitz und Umgebung los.

Von Victoria Winkel

Nur noch eine Woche bis Weihnachten! Auch am dritten Adventssonntag habt Ihr die Möglichkeit, bei der Schlossweihnacht in Rochlitz oder dem Schwibbogenfest in Johanngeorgenstadt in die richtige Stimmung für die Festtage zu kommen. Wir wünschen Euch einen schönen Adventssonntag. Modellbahnbörse Plauen - Die Modellbahnbörse in der Festhalle (Äußere Reichenbacher Straße 4) ist ein MUSS für alle Liebhaber der kleinen Bahnen. Hier findet Ihr alles von der alten DDR-Bahn und Zubehör bis zu den neuesten Produkten und Trends. Im Angebot sind auch Modellautos und Ü-Eier-Figuren. Die Modellbahnbörse startet um 10 Uhr.

In Plauen ist Modellbahnbörse. © 123rf/magomerlinoz Männelmarkt Augustusburg - Auf dem Augustusburger Markt findet der "Männelmarkt" statt. Zahlreiche Händler bieten von 11 bis 19 Uhr ein umfangreiches Angebot zum Schauen, Kaufen, Bummeln, Schlemmen, Kultur-Genießen und kreativen Gestalten. In Augustusburg findet der Männelmarkt statt. © Uwe Meinhold Weihnachtsmarkt Olbernhau - Der Olbernhauer Weihnachtsmarkt lädt mit einem einmaligen Flair in den großen Rittergutshof ein. Neben Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge und aus Sachsen gibt es viele Leckereien und die verschiedensten Sorten an Heißgetränken. Der Weihnachtsmarkt ist von 12 bis 19 Uhr geöffnet. An diesem Sonntag findet um 16.30 Uhr die Kinderbergparade statt. In Olbernhau findet der Weihnachtsmarkt im Rittergutshof statt. © 123RF / romrodinka Schloss-Weihnacht Rochlitz - Der Duft von weihnachtlichem Essen und Glühwein hängt in der Luft: Im Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) findet die 6. Rochlitzer Schloss-Weihnacht statt. Im Mittelpunkt ist dabei der Weihnachtsmarkt im Schlosshof und im Unterschloss. Das Angebot reicht von typischen Speisen über hausgemachte Leckereien, Kunsthandwerk und hochwertige Spielwaren. Die Schloss-Weihnacht startet um 12 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro, Schüler zahlen 2 Euro. Die Schloss-Weihnacht im Schloss Rochlitz. © PR Turnshow in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna - Der TSV 1862 Hartmannsdorf präsentiert an diesem Sonntag um 14 und 17 Uhr seine Turnshow in der Limbacher Stadthalle (Jägerstraße 2). Das Programm heißt "Mit Flick und Flack auf Traumreise". Flick und Flack möchten dem (Schul-)Alltag entfliehen und begeben sich auf eine Reise mit viel Bewegung und Musik. Tickets gibt es online ab 18 Euro. In der Limbacher Stadthalle findet eine Turnshow statt. © Peter Zschage Schwibbogenfest Johanngeorgenstadt - Der Höhepunkt der Weihnachtszeit ist in der "Stadt des Schwibbogens" natürlich das Schwibbogenfest. Johanngeorgenstadt feiert in diesem Jahr bereits zum 29. Mal auf dem Platz des Bergmanns seinen besonderen Weihnachtsmarkt. Los geht's um 14 Uhr. Das komplette Programm für den Sonntag findet Ihr online.

Johanngeorgenstadt ist die "Stadt des Schwibbogens", hier wird das Schwibbogenfest gefeiert. © André März Urmel aus dem Eis Plauen - Im Vogtlandtheater Plauen (Theaterplatz 3) könnt Ihr die Abenteuer vom Urmel erleben. Doch das Urmel gibt es doch gar nicht! Das behauptet zumindest Doktor Zwengelmann. Das sieht Professor Habakuk Tibatong anders, denn er hat soeben das erste Urmel auf der Insel Titiwu entdeckt. Doch oh weh, was hat er damit losgetreten? Nun wollen alle das Urmel haben. Wawa Waran und Ping Pinguin geben alles, um es zu verstecken. Wie die Geschichte ausgeht, erfahrt Ihr um 15 Uhr bei "Urmel aus dem Eis". Karten gibt es ab 10 Euro. Das Urmel erlebt Abenteuer in Plauen. © PR/Theater Plauen Zwickau Von Nikoläusen, Engeln, Sternen und Orakelnächten Chemnitz - Beim "Schlossgeflüster" im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) wird es um 15 Uhr weihnachtlich. Birgit Lehmann alias Frederike von Grünberg spricht mit ihren Gästen im Bürgersaal über die schönste Zeit des Jahres. Karten gibt es ab 25,90 Euro.

Titelfoto: 123RF / romrodinka, Andre März, PR