Besucher müssen Eintritt zahlen: Erstmals "Kosmos"-Warm-up in Chemnitz

Chemnitz - Zum fünften Mal findet am 29. August das kostenfreie Stadtfestival "Kosmos" in der Chemnitzer Innenstadt statt. Erstmals wird es bereits am Vorabend die "Kosmos Revue" als Eröffnungsshow in der Chemnitzer Stadthalle geben.

Das "Kosmos" Chemnitz zählt zu den bedeutendsten Demokratiefestivals im deutschsprachigen Raum. 2025 zählte das Festival 115.000 Besucher. © Kristin Schmidt

Dabei handelt es sich um eine bewusste Erweiterung des Festivals, die Popkultur, Haltung und Begegnung miteinander verbindet.

"Ganz im Sinne des Kosmos geht es darum, mit neuen Formaten zu experimentieren, die mit Gewohnheiten brechen", teilte der Veranstalter mit.

Die "Kosmos Revue" ist eine Show aus Musik, Unterhaltung und Gesprächen. Die künstlerische Gestaltung übernehmen der Chemnitzer Club "Atomino" und "Von Welten".

Der Ticketpreis für die "Kosmos Revue" beträgt 25 Euro. Karten sind ab sofort an den üblichen Vorverkaufsstellen der Stadthalle erhältlich.