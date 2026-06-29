Besucher müssen Eintritt zahlen: Erstmals "Kosmos"-Warm-up in Chemnitz
Chemnitz - Zum fünften Mal findet am 29. August das kostenfreie Stadtfestival "Kosmos" in der Chemnitzer Innenstadt statt. Erstmals wird es bereits am Vorabend die "Kosmos Revue" als Eröffnungsshow in der Chemnitzer Stadthalle geben.
Dabei handelt es sich um eine bewusste Erweiterung des Festivals, die Popkultur, Haltung und Begegnung miteinander verbindet.
"Ganz im Sinne des Kosmos geht es darum, mit neuen Formaten zu experimentieren, die mit Gewohnheiten brechen", teilte der Veranstalter mit.
Die "Kosmos Revue" ist eine Show aus Musik, Unterhaltung und Gesprächen. Die künstlerische Gestaltung übernehmen der Chemnitzer Club "Atomino" und "Von Welten".
Der Ticketpreis für die "Kosmos Revue" beträgt 25 Euro. Karten sind ab sofort an den üblichen Vorverkaufsstellen der Stadthalle erhältlich.
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Informationen und Tickets gibt es unter: kosmos-chemnitz.de/de/revue. Details zum Programm sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.
Titelfoto: Sven Gleisberg