Besucher müssen Eintritt zahlen: Erstmals "Kosmos"-Warm-up in Chemnitz

621 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ende August findet zum 5. Mal in Chemnitz das Kosmos-Festival statt. Am Abend zuvor wird es erstmals ein Warm-up, die Kosmos-Revue in der Stadthalle geben.

Von Linus Tresselt

Chemnitz - Zum fünften Mal findet am 29. August das kostenfreie Stadtfestival "Kosmos" in der Chemnitzer Innenstadt statt. Erstmals wird es bereits am Vorabend die "Kosmos Revue" als Eröffnungsshow in der Chemnitzer Stadthalle geben.

Das "Kosmos" Chemnitz zählt zu den bedeutendsten Demokratiefestivals im deutschsprachigen Raum. 2025 zählte das Festival 115.000 Besucher.
Das "Kosmos" Chemnitz zählt zu den bedeutendsten Demokratiefestivals im deutschsprachigen Raum. 2025 zählte das Festival 115.000 Besucher.  © Kristin Schmidt

Dabei handelt es sich um eine bewusste Erweiterung des Festivals, die Popkultur, Haltung und Begegnung miteinander verbindet.

"Ganz im Sinne des Kosmos geht es darum, mit neuen Formaten zu experimentieren, die mit Gewohnheiten brechen", teilte der Veranstalter mit.

Die "Kosmos Revue" ist eine Show aus Musik, Unterhaltung und Gesprächen. Die künstlerische Gestaltung übernehmen der Chemnitzer Club "Atomino" und "Von Welten".

Chemnitz: Chemnitzer Innenstadt wird zur Klang- und Spielmeile
Chemnitz Kultur & Leute Chemnitzer Innenstadt wird zur Klang- und Spielmeile

Der Ticketpreis für die "Kosmos Revue" beträgt 25 Euro. Karten sind ab sofort an den üblichen Vorverkaufsstellen der Stadthalle erhältlich.

Am 28. August findet im Stadthallensaal erstmals die "Kosmos Revue" statt.
Am 28. August findet im Stadthallensaal erstmals die "Kosmos Revue" statt.  © Sven Gleisberg
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Informationen und Tickets gibt es unter: kosmos-chemnitz.de/de/revue. Details zum Programm sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Titelfoto: Sven Gleisberg

Mehr zum Thema Chemnitz Kultur & Leute: