Fotograf zeigt die berühmtesten "Lost Places" von Chemnitz

Chemnitz - Im Schloßbergmuseum eröffnet am Freitag die Ausstellung "Architektonische Agonie in Licht und Schatten". Gezeigt werden Schwarz-Weiß-Fotografien verlassener und verschwundener Bauwerke in Chemnitz von Christian Sünderwald (57).

Fotograf Christian Sünderwald fasziniert sich für verlassene Bauwerke: "Mich hat die Atmosphäre und diese blanke Architektur wirklich in den Bann gezogen." © Uwe Meinhold

Der Fotograf und ehemalige Versicherungsvertreter kam 1991 von München nach Chemnitz. "In München bin ich nicht sehr verwurzelt gewesen und dann den beruflichen Verlockungen gefolgt. In Chemnitz habe ich mich schnell wohlgefühlt", sagt Sünderwald.

Über Geocaching entdeckte er seine Leidenschaft für verlassene Gebäude und die Architekturfotografie. Seit 15 Jahren dokumentiert er mit seiner Kamera in Chemnitz und Umgebung die Folgen des gesellschaftlichen Umbruchs: Bauwerke, die einst genutzt wurden, dann jedoch leer standen und dem Verfall - der "Agonie" - überlassen wurden.

Die Ausstellung zeigt 20 ausgewählte Objekte aus Sünderwalds Arbeiten, ergänzt um Hintergrundinformationen. Darunter befinden sich vier inzwischen abgerissene Gebäude, etwa der ehemalige Marmorpalast in Altendorf und die Großwäscherei Hornbogen in Altchemnitz.

Die übrigen Bauwerke stehen leer oder wurden inzwischen mit neuem Leben gefüllt. Die Ausstellung ist bis zum 20. September zu sehen.