Rekord-Rennen am Stausee Oberrabenstein: Extrem-Radler strampeln gut dreimal um die Erde
Von Peggy Schellenberger
Chemnitz - Die Jubiläumsausgabe des Extrem-Radrennens "Heavy24" am Stausee Oberrabenstein in Chemnitz wurde am Wochenende für die über 1000 Mountainbiker zur Hitzeschlacht. Favorit Lukas Kaufmann (32) aus Österreich stellte den Rekord von Roy Bruns (37) ein und war der umjubelte Einzelsieger.
Sage und schreibe 13.132 Runden (à 9,7 Kilometer) strampelten die gut 1000 Mountainbiker. Das ergibt 127.380,4 Kilometer und damit reichlich drei Erdumrundungen!
Premierenstarter Lukas Kaufmann aus Österreich hatte trotz starker Konkurrenz die Nase vorm und stellte mit 58 Runden den bisherigen Rekord ein. Diesen hatte Roy Bruns erst im Vorjahr aufgestellt, konnte aber wegen eines Fingerbruchs dieses Jahr nur zuschauen.
"Von der Länge her war's eher kurz, aber die bisher beste Stimmung bei einem 24-Stunden-Rennen, die ich erlebt habe", sagte der Profiradsportler und Vize-Europameister im Ultracycling. Bei den Frauen siegte Anita Schenk (Team Chemnitz) mit 44 Runden.
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Duo Marco Schippers und Jonas Hummel erstrampelt 13.000 Euro für Kinderhospiz in Leipzig
Für ganz viele Emotionen und eine stolze Spendensumme sorgte erneut der Chemnitzer Marco Schippers, diesmal mit starker Unterstützung von Jonas Hummel. Als Zweierteam landeten sie mit 61 Runden auf dem zweiten Platz.
Das Duo bekam finanziellen Support für jede Runde von Sponsoren und Partnern und hatte am Ende 13.000 Euro für das Kinderhospiz in Leipzig erstrampelt.
Mehrere tausend Zuschauer besuchten das "Heavy24", machten Stimmung an der Strecke und auf dem "Heavyland" am Stausee Oberrabenstein.
Titelfoto: Peggy Schellenberger