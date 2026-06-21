Rekord-Rennen am Stausee Oberrabenstein: Extrem-Radler strampeln gut dreimal um die Erde

Chemnitz - Die Jubiläumsausgabe des Extrem-Radrennens "Heavy24" am Stausee Oberrabenstein in Chemnitz wurde am Wochenende für die über 1000 Mountainbiker zur Hitzeschlacht. Favorit Lukas Kaufmann (32) aus Österreich stellte den Rekord von Roy Bruns (37) ein und war der umjubelte Einzelsieger.

Sieger bei den Einzelstartern ist der Österreicher Extremradsportler Lukas Kaufmann (32). © Peggy Schellenberger

Sage und schreibe 13.132 Runden (à 9,7 Kilometer) strampelten die gut 1000 Mountainbiker. Das ergibt 127.380,4 Kilometer und damit reichlich drei Erdumrundungen!

Premierenstarter Lukas Kaufmann aus Österreich hatte trotz starker Konkurrenz die Nase vorm und stellte mit 58 Runden den bisherigen Rekord ein. Diesen hatte Roy Bruns erst im Vorjahr aufgestellt, konnte aber wegen eines Fingerbruchs dieses Jahr nur zuschauen.

"Von der Länge her war's eher kurz, aber die bisher beste Stimmung bei einem 24-Stunden-Rennen, die ich erlebt habe", sagte der Profiradsportler und Vize-Europameister im Ultracycling. Bei den Frauen siegte Anita Schenk (Team Chemnitz) mit 44 Runden.