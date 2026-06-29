Berührendes Projekt: Senioren schreiben "Briefe zum Abschied" an sich selbst

Chemnitz - Erinnerungen an verschwundene Orte, prägende Momente und ein gelebtes Leben: Beim Kunstfestival "Begehungen" werden Briefe von Gästen der benachbarten ASB-Tagespflege präsentiert.

Mica Kempe (50, vorn) las am Sonntag einige der "Briefe zum Abschied" vor. © Uwe Meinhold

Die Idee geht auf das Projekt "Cartas para despedirse" ("Briefe zum Abschied") des Kunstkollektivs "La Compañía Opcional" aus Mexiko zurück.

Für Chemnitz wurde das Konzept eigens angepasst. Denn das ASB-Altenpflegeheim an der Rembrandtstraße ist unmittelbarer Nachbar des Schauspielhauses. Beide Gebäude sind zudem baulich miteinander verbunden. Deshalb sollten die Nachbarn mit dem Projekt in die "Begehungen" eingebunden werden.

Drei Wochen lang hat die Chemnitzer Künstlerin Mica Kempe (50) gemeinsam mit Gästen der Tagespflege des ASB-Altenpflegeheims an den "Briefen zum Abschied" gearbeitet. "Wir alle haben Lost Places - auch in uns", sagt Kempe.

Das Projekt heißt zwar "Briefe zum Abschied", doch sind es keine Abschiedsbriefe: "Es sind Briefe an sich selbst."

Darin schildern die Personen Erinnerungen an Einschulung, Jobs, Jugendwünsche und das alte Chemnitz. Ein Brief erinnert sich an den Reitweg am Alten Flughafen in Helbersdorf. "Da kamen die reichen Leute geritten", steht darin. Einem anderen Projektteilnehmer sind die Prüftürme an der Messe in Erinnerung geblieben: "Dort wurden Kolben-Triebwerke für Flugzeuge getestet und es war immer sehr laut."