Besucherrekord! Chemnitzer Parksommer so beliebt wie nie zuvor

Besucherrekord: Insgesamt verfolgten 33.000 Besucher den diesjährigen Parksommer in Chemnitz. © Kristin Schmidt

Im Vergleich zum Vorjahr, als 28.000 Gäste gezählt wurden, ist das ein deutlicher Zuwachs. Dabei sei der Erfolg aber nicht allein auf den neu eingeführten Montag als zusätzlichen Veranstaltungstag zurückzuführen.

"Zum PARKSOMMER kamen täglich viele Stammgäste, aber auch einige, die das Festival bislang noch nicht kannten. Darunter waren zahlreiche Touristen, die ihren Besuch in der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 auch mit einem Besuch beim PARKSOMMER verbunden haben und begeistert waren", freut sich Projektleiterin Kira Mutze.

Die meisten Veranstaltungen fanden bei überwiegend sommerlichem Wetter statt, einige allerdings auch bei Regen und kühlen Temperaturen. "Die meisten Gäste ließen sich jedoch davon nicht abhalten, das Festival zu besuchen", so der Veranstalter.



Dass der Parksommer auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg werden würde, zeigte sich bereits bei der Eröffnung. Die ersten zwei Veranstaltungen zogen bereits 4650 Gäste an.



Besonders beliebt war der Poetry-Slam. Die Dichter-Wettbewerbe verfolgten an fünf Abenden rund 10.200 begeisterte Gäste. Auch am Sonntagabend zog es viele Besucher in den Stadthallenpark - hier konnten Fans bei einer Wunschkonzert-Reihe ihre Lieblingskünstler aus den vergangenen Festivaljahren erleben.

Auf der 360-Grad-Bühne im Stadthallenpark waren zahlreiche internationale Künstler und Ensembles, unter anderem aus Italien, Südafrika, Chile, Australien, England oder den USA, zu hören. An 32 Festivaltagen gab es insgesamt 86 Veranstaltungen.