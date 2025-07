Flaggenärger überschattet ansonsten friedlichen CSD

Chemnitz - Rund 2.000 Menschen feierten am Samstag fröhlich und friedlich den Christopher Street Day (CSD) in der Chemnitzer Innenstadt.

Aktivist Olaf Wunderbar (42) reiste extra aus dem Raum Rostock zum Chemnitzer CSD an. © Ralph Kunz

Die bunte Parade zog durch die City, begleitet von guter Stimmung, aber auch kritischen Tönen: Der diesjährige Schirmherr, Oberbürgermeister Sven Schulze (53, SPD), stand erneut wegen der sogenannten Flaggenaffäre in der Kritik. Kurzzeitig wehte allerdings eine Pride-Flagge am Rathaus.

Bereits gegen 12 Uhr war der Schillerplatz, Startpunkt des Demozuges, gut gefüllt. Unter den Teilnehmenden waren auch Cynthia Rothe (30) aus Stollberg und Rey Neubert (42) aus Chemnitz. "Das Leben für queere Menschen ist immer noch schwierig. Deshalb sind wir heute hier", so das Paar.

Auch 2025 sei der Alltag in Chemnitz oft von Anfeindungen geprägt. "Pöbeleien und Beleidigungen gehören zur Tagesordnung. Man überlegt es sich zweimal, ob man in der City Händchen hält", so Neubert.

Schon auf dem Weg zum CSD hätten sie Herzrasen gehabt.