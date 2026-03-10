"C macht AUTOmobil": Chemnitzer "Autosalon" wird zum Branchentreffen

Chemnitz - Früher war es der "Autosalon", künftig wird es der Treffpunkt für die Branche: Am 21. und 22. März findet erstmals "C macht AUTOmobil" in der Messe Chemnitz statt.

Michael Tropschug (65, r.) hat der Autowelt den Rücken gekehrt, verkauft mit Sohn Patrick (28) Badische Weine. © Uwe Meinhold

Der frühere "Autosalon" war nach 2019 verschwunden. Im vergangenen Jahr wurde die Messe wiederbelebt. Jetzt soll sie sich weiterentwickeln - vom reinen Auto-Schaufenster zum Branchentreffen rund um Mobilität.

Die Idee zum Neustart entstand bei einem Treffen des Unternehmer-Netzwerks BNI: Dort brachte Weinhändler Michael Tropschug (65) den Vorschlag, die frühere Automesse wiederzubeleben. Sein Ziel: "Unternehmen sollen ein Netzwerk aufbauen und Wege finden, sich wieder aktiv im Markt in Chemnitz zu beteiligen."

Weinhändler und Auto - wie passt das zusammen? "Ich komme aus der Automobilwelt und war 45 Jahre im Vertrieb tätig", sagt Tropschug. Erst nach seinem Renteneintritt eröffnete der Winzersohn sein Chemnitzer Geschäft "Der Gute Tropfen".