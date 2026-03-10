"C macht AUTOmobil": Chemnitzer "Autosalon" wird zum Branchentreffen
Chemnitz - Früher war es der "Autosalon", künftig wird es der Treffpunkt für die Branche: Am 21. und 22. März findet erstmals "C macht AUTOmobil" in der Messe Chemnitz statt.
Der frühere "Autosalon" war nach 2019 verschwunden. Im vergangenen Jahr wurde die Messe wiederbelebt. Jetzt soll sie sich weiterentwickeln - vom reinen Auto-Schaufenster zum Branchentreffen rund um Mobilität.
Die Idee zum Neustart entstand bei einem Treffen des Unternehmer-Netzwerks BNI: Dort brachte Weinhändler Michael Tropschug (65) den Vorschlag, die frühere Automesse wiederzubeleben. Sein Ziel: "Unternehmen sollen ein Netzwerk aufbauen und Wege finden, sich wieder aktiv im Markt in Chemnitz zu beteiligen."
Weinhändler und Auto - wie passt das zusammen? "Ich komme aus der Automobilwelt und war 45 Jahre im Vertrieb tätig", sagt Tropschug. Erst nach seinem Renteneintritt eröffnete der Winzersohn sein Chemnitzer Geschäft "Der Gute Tropfen".
Nachwuchsfahrer der FIM MiniGP World Series mit dabei
Auf der Messe zeigen Autohäuser die neuesten Modelle von Herstellern wie Opel, Kia und Mitsubishi. Außerdem stellen sich Firmen rund ums Auto vor, die Handwerksinnung präsentiert branchentypische Berufe.
Ein Highlight: Nachwuchsfahrer der FIM MiniGP World Series kommen mit ihren Motorrädern nach Chemnitz. Die Serie gilt als Nachwuchsliga der MotoGP.
Für Nostalgie sorgen Oldtimer, die Besucher bestaunen und als Fotomotiv nutzen können. Und mit etwas Glück gibt es beim Quiz sogar einen besonderen Preis: eine Fahrt im Trabi über den Messevorplatz.
Titelfoto: Kristin Schmidt