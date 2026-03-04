Ex-Globus-Mitarbeiterin startet mit "Präsent-Werkstatt" im Neefepark neu

Chemnitz - Ostpakete, Präsent-Körbe, Windeltorten, mit Konfetti oder Plüschtieren gefüllte Luftballons, personalisierte Gravuren - in der neu eröffneten Präsent-Werkstatt im Obergeschoss des Neefeparks in Chemnitz packt Zaneta Wolff (41) für jeden das richtige Geschenk ganz nach Wunsch.

Zaneta Wolffs (41) Ostpakete und Windeltorten kommen als Geschenke besonders gut an. © Kristin Schmidt

"Ich glaube an meine Idee, weil es etwas Ähnliches in Chemnitz bisher nicht gibt", sagt die frischgebackene Geschäftsinhaberin, die sich mit dem eigenen Laden einen beruflichen Neustart geschenkt hat.

Zaneta Wolff gehörte zu den mehr als 200 Mitarbeitern, die Anfang vergangenen Jahres von dem bevorstehenden Aus des Globus-Marktes im Neefepark überrascht wurden.

"Das war hart. Ich hatte seit der Eröffnung dort gearbeitet, war an der Information und habe dort als Service für die Kunden Präsente zusammengestellt. Das kam super an."

So verwandelte die alleinerziehende Mutter die scheinbare Katastrophe in einen Neuanfang auf eigenen Füßen und blieb auch dem Neefepark treu.

"Ich wollte meine Werkstatt genau hier eröffnen. Hier kennen mich schon einige frühere Kunden, der Zusammenhalt unter den Geschäften ist sehr groß und ein Wechsel des Arbeitsortes wäre für mich schwierig zu organisieren."