Ex-Globus-Mitarbeiterin startet mit "Präsent-Werkstatt" im Neefepark neu
Chemnitz - Ostpakete, Präsent-Körbe, Windeltorten, mit Konfetti oder Plüschtieren gefüllte Luftballons, personalisierte Gravuren - in der neu eröffneten Präsent-Werkstatt im Obergeschoss des Neefeparks in Chemnitz packt Zaneta Wolff (41) für jeden das richtige Geschenk ganz nach Wunsch.
"Ich glaube an meine Idee, weil es etwas Ähnliches in Chemnitz bisher nicht gibt", sagt die frischgebackene Geschäftsinhaberin, die sich mit dem eigenen Laden einen beruflichen Neustart geschenkt hat.
Zaneta Wolff gehörte zu den mehr als 200 Mitarbeitern, die Anfang vergangenen Jahres von dem bevorstehenden Aus des Globus-Marktes im Neefepark überrascht wurden.
"Das war hart. Ich hatte seit der Eröffnung dort gearbeitet, war an der Information und habe dort als Service für die Kunden Präsente zusammengestellt. Das kam super an."
So verwandelte die alleinerziehende Mutter die scheinbare Katastrophe in einen Neuanfang auf eigenen Füßen und blieb auch dem Neefepark treu.
"Ich wollte meine Werkstatt genau hier eröffnen. Hier kennen mich schon einige frühere Kunden, der Zusammenhalt unter den Geschäften ist sehr groß und ein Wechsel des Arbeitsortes wäre für mich schwierig zu organisieren."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Den Wunschbaum soll es weiterhin geben
Die noch ungewohnte Selbstständigkeit sieht die Chemnitzerin positiv: "Ich kann die Waren jetzt ganz nach den Vorstellungen der Kunden zusammenstellen - bio, vegan oder regional - und dafür verschiedene Anbieter nutzen und nicht nur einen Markt."
Eine Tradition aus Globus-Zeiten will Zaneta Wolff im Neefepark bewahren: Den Wunschbaum, der für benachteiligte Kinder Weihnachtswünsche wahr werden lässt, organisierte sie Ende vorigen Jahres erstmals auf eigene Faust. Eigentlich war parallel die Eröffnung des eigenen Ladens geplant.
Als sich das verzögerte, sprangen andere Geschäfte ein und nahmen die gespendeten Geschenke entgegen. Zaneta Wolff: "Das hat wunderbar geklappt. So kann es weitergehen."
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (3)