Chemnitzer Bäckerei Pietschmann blickt zurück auf neun knusprige & süße Jahrzehnte

Chemnitz - 90 Jahre Backtradition - und das fest in Frauenhand: Die Chemnitzer Bäckerei und Konditorei Pietschmann feiert Jubiläum. Was einst mit Großvater Pietschmann begann, ist heute ein Familienbetrieb in dritter Generation - und die vierte steht schon bereit.

Heidi Pietschmann (53) hat das Geschäft von ihrer Mutter übernommen. © Uwe Meinhold

"Die Firma wurde 1936 von meinem Großvater gegründet", erzählt Heidi Pietschmann (53). Das war in Waldheim. Mit zwischenzeitlichem Sitz in Chemnitz begann die Familie nach dem Zweiten Weltkrieg in Neukirchen noch einmal neu - damals mit einem Kaffeehaus.

1954 zog der Betrieb an seinen heutigen Standort, die Limbacher Straße in Altendorf. Dort führt heute die Enkelin des Gründers das Geschäft. Und auch der Nachwuchs bleibt der Familientradition treu: Lilli (22) hat bereits Fachverkäuferin gelernt, Schwester Fanni (20) macht eine Ausbildung zur Konditorin.

Groß expandiert hat die Bäckerei nie. Bewusst, sagt die Chefin. "Wir sind klein, aber fein." Während große Ketten immer neue Filialen eröffnen, ist Pietschmann seinem Standort treu geblieben.

Dafür kommen laut Pietschmann viele Stammkunden aus der ganzen Stadt. Seit März steht auch der Verkaufswagen wieder auf dem Wochenmarkt.