Chemnitz: Der Nischel hat wieder den Hut auf

Chemnitz - Der Nischel hat seinen Hut zurück: Anlässlich des Hutfestivals in Chemnitz übernächstes Wochenende (30. Mai bis 1. Juni) trägt Karl Marx seit Donnerstag wieder Zylinder.

Alles in Kürze

Ein Hingucker: Dem Nischel wurde am Donnerstag wieder ein gigantischer Hut aufgesetzt. © Kristin Schmidt

"Jetzt ist es mal wieder an der Zeit", so Projektleiterin Kirstin Antonelli (57). "In den letzten Jahren wurden wir immer wieder danach gefragt und jetzt erfüllen wir den Wunsch."

Zuletzt hatte das Monument den gigantischen Hut 2019 auf seinem Haupt. Der Grund: "Es ist ein Denkmal, mit dem wir vorsichtig umgehen wollen. Deswegen setzen wir den Hut nicht jedes Jahr auf", erklärt C3-Chef Ralf Schulze (58).

Anne Grimm (38, Projektleiterin) ergänzt: "Es ist logistisch auch ganz schön schwierig, den Hut zu befestigen und aufzublasen."