17.04.2024 18:00 Chemnitz: Galerie Weise eröffnet an neuem Standort

Die Galerie Weise eröffnet am heutigen Mittwochabend am neuen Standort in der Inneren Klosterstraße in Chemnitz.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Der sechste Umzug innerhalb von 35 Jahren ist abgeschlossen: Die Galerie Weise eröffnet am heutigen Mittwochabend am neuen Standort in der Inneren Klosterstraße in Chemnitz. Galerist Bernd Weise (67, r.) und sein Sohn Stefan (34) freuen sich auf die erste Ausstellung am neuen Standort. © Uwe Meinhold Galerist Bernd Weise (67) lud nach anstrengenden Wochen des Auszugs aus dem Rosenhof zur Vernissage. Die erste Schau am neuen Platz heißt "Fotografie am Bauhaus. Marianne Brandt. Florence Henri.".

"Die Ausstellung zeigt unter anderem Werke der bekanntesten Metallgestalterin des Bauhauses, der gebürtigen Chemnitzerin Marianne Brandt", so Weise. "Damit wollen wir einen schönen Akzent an unserem neuen Standort setzen." Es soll der letzte Umzug für Weise und seine Galerie gewesen sein. Die Galerie Weise ist in die Innere Klosterstraße gezogen. © Uwe Meinhold Der Galerist blickt schon hoffnungsvoll aufs kommende Jahr: "Wir freuen uns auf die Kulturhauptstadt und dass wir weiterhin dazu beitragen können - so wie wir das schon seit über dreißig Jahren tun."

Titelfoto: Uwe Meinhold