Kuriose Kunstwerke vom Chemnitzer Weihnachtsmarkt

Chemnitz - Auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht es traditionell zu. Doch zwischen all den klassischen Schwibbögen und Räuchermännern stechen in diesem Jahr auch einige besondere und kuriose Neuheiten heraus.

Sonderedition aus Olbernau: Der Badehosen-Räuchermann zieht viele Blicke auf sich. © Kristin Schmidt

Ein echter Publikumsmagnet ist das Räuchermännchen-Rentier, das gerade seine Steuererklärung macht. Verkäufer Thomas (69) im Stand auf dem Neumarkt erzählt: "Viele fotografieren es, andere kaufen es gleich zum Verschenken." Es raucht tatsächlich, und zwar aus dem Kopf und kostet knapp 50 Euro.

Ähnlich kurios geht es am Stand "Erzgebirgische Holzkunst" vor dem Neuen Rathaus zu. Dort verkauft Conny Müller (40) einen Räuchermann in Badehose und mit Schwimmring.

Die Sonderedition "Schwimmer" der Kunstgewerbe-Werkstätten Olbernhau (KWO) ist 25 Zentimeter groß und kostet knapp 160 Euro.

Online gibt's sogar eine noch ausgefallenere Variante mit Einhorn-Schwimmring, diese Sonderedition ist auf 150 Stück limitiert. Mal etwas anderes, findet Conny: "Ich finde es lustig, ein besonderes Weihnachtsgeschenk."