Chemnitz: Große Stadthallen-Orgel soll restauriert werden
Chemnitz - Es war eine spontane Idee, aus der nun ein konkreter Plan erwächst: Die Jehmlich-Orgel in der Chemnitzer Stadthalle soll modernisiert werden.
Beim letzten Sinfoniekonzert des Jahres erklang das fest in der Stadthallen-Bühne eingebaute Instrument - ein seltenes Vergnügen, das es fast nur in der Weihnachtszeit gibt. 2026 wird die große Konzertorgel 50 Jahre alt. Als "Geschenk von den Chemnitzern" soll sie technisch auf den neuesten Stand gebracht werden, wünscht sich Generalmusikdirektor (GMD) Benjamin Reiners (42).
Konkret geht es um die mechanischen Registerzüge, mit denen ein Organist die Klangfarben des Instruments einstellen kann. Ein veraltetes Verfahren: In modernen Orgeln gibt es dafür digitale Bauteile, wodurch sich viel größere Klang-Möglichkeiten bieten.
"Ich habe eine spontane Idee", sagte Chefdirigent Reiners beim Konzert Anfang Dezember.
"Wenn sie, verehrtes Publikum, spenden würden, könnten wir dieses wunderbare Instrument erneuern." Geschätzte 40.000 Euro würde das kosten - "aber nageln sie mich nicht drauf fest".
Überwältigende Resonanz auf "spontanen Spendenaufruf"
Eine spontane Idee, die seitdem immer konkreter wird: Die Resonanz auf den "spontanen Spendenaufruf" sei überwältigend gewesen, sagt Benjamin Reiners auf TAG24-Nachfrage: "Viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer lieben die Jehmlich-Orgel und haben persönlich, telefonisch oder schriftlich ihre Spendenbereitschaft signalisiert, um die Orgel renovieren und modernisieren zu können."
Der Tatendrang beim GMD und dem Stadthallen-Chef ist geweckt: "Ralf Schulze und ich haben uns schon intensiv ausgetauscht und Pläne geschmiedet. Wir arbeiten nun mit vereinten Kräften daran, den rechtlichen und organisatorischen Rahmen zu schaffen, damit das Geld hinterher auch wirklich und ausschließlich dem Instrument zugutekommt."
Die Idee, dass die Chemnitzer "ihrer" Orgel zum Fünfzigsten zu neuer Digital-Technik verhelfen, soll bald in die Tat umgesetzt werden: "Im Laufe des Januars werden wir detailliertere Informationen veröffentlichen können, wo und wie die Spenden gesammelt werden."
Titelfoto: Sven Gleisberg