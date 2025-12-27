Chemnitz: Große Stadthallen-Orgel soll restauriert werden

Chemnitz - Es war eine spontane Idee, aus der nun ein konkreter Plan erwächst: Die Jehmlich-Orgel in der Chemnitzer Stadthalle soll modernisiert werden.

Damit die Orgel gestimmt werden kann, gibt Kira Mutze gibt am Spieltisch den Ton vor. © Sven Gleisberg

Beim letzten Sinfoniekonzert des Jahres erklang das fest in der Stadthallen-Bühne eingebaute Instrument - ein seltenes Vergnügen, das es fast nur in der Weihnachtszeit gibt. 2026 wird die große Konzertorgel 50 Jahre alt. Als "Geschenk von den Chemnitzern" soll sie technisch auf den neuesten Stand gebracht werden, wünscht sich Generalmusikdirektor (GMD) Benjamin Reiners (42).

Konkret geht es um die mechanischen Registerzüge, mit denen ein Organist die Klangfarben des Instruments einstellen kann. Ein veraltetes Verfahren: In modernen Orgeln gibt es dafür digitale Bauteile, wodurch sich viel größere Klang-Möglichkeiten bieten.

"Ich habe eine spontane Idee", sagte Chefdirigent Reiners beim Konzert Anfang Dezember.

"Wenn sie, verehrtes Publikum, spenden würden, könnten wir dieses wunderbare Instrument erneuern." Geschätzte 40.000 Euro würde das kosten - "aber nageln sie mich nicht drauf fest".