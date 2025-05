Chemnitz: Hier schlummert ein Schatz aus dem Mittelalter

Chemnitz - In der neuen Johannisvorstadt (ehemaliger Johannisparkplatz neben Zentralhaltestelle) in Chemnitz schlummert ein Schatz aus dem Mittelalter. 2022 entdeckten Archäologen unter dem "Goldenen Anker" - einem ehemaligen Gasthaus - eine jüdische Mikwe - ein rituelles Tauchbad, einzigartig in Sachsen.