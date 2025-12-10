Chemnitz: Linie C14 wird erstmals zur Märchenbahn
Chemnitz - Am Samstag fährt erstmals die Märchenbahn auf der Linie C14. Ab 16 Uhr liest die diesjährige Gewinnerin des Chemnitzer Märchenwettbewerbs Antje Trapp (44) aus ihrer Geschichte "Das Geheimnis der Nachtkatzen" vor.
Fahrgäste können jederzeit zusteigen, ein gültiges Fahrticket reicht.
Die Bahn startet in Mittweida und hält am Chemnitzer Hauptbahnhof (16.19 Uhr), der Zentralhaltestelle (16.27 Uhr) und in Thalheim (17.21 Uhr).
Begleitet wird die Lesung außerdem von Verleger Christian Wobst (45) und Herausgeber Marcus Lehmann (37).
Am dritten Advent bringen der Grinch und sein Rentier Stimmung in die City-Bahn. Auf verschiedenen Linien verteilen sie Pulsnitzer Pfefferkuchen und Fahrgäste können die Figuren fotografieren und ihre Schnappschüsse auf der Facebook-Seite der City-Bahn teilen.
Titelfoto: Uwe Meinhold