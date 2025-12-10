Chemnitz: Linie C14 wird erstmals zur Märchenbahn

Chemnitz - Am Samstag fährt erstmals die Märchenbahn auf der Linie C14. Ab 16 Uhr liest die diesjährige Gewinnerin des Chemnitzer Märchenwettbewerbs Antje Trapp (44) aus ihrer Geschichte "Das Geheimnis der Nachtkatzen" vor.

Chemnitzer Märchenbahn: Gewinnerin Antje Trapp (44) liest aus ihrer Siegergeschichte "Das Geheimnis der Nachtkatzen". © Uwe Meinhold

Fahrgäste können jederzeit zusteigen, ein gültiges Fahrticket reicht.

Die Bahn startet in Mittweida und hält am Chemnitzer Hauptbahnhof (16.19 Uhr), der Zentralhaltestelle (16.27 Uhr) und in Thalheim (17.21 Uhr).

Begleitet wird die Lesung außerdem von Verleger Christian Wobst (45) und Herausgeber Marcus Lehmann (37).