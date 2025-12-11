Noch keine Idee für Weihnachten? Diese Geschenke sind "made in Chemnitz"

Chemnitz - Weihnachten rückt näher, und die Zeit, Geschenke zu besorgen, drängt. Doch dafür muss man nicht endlos im Netz stöbern, denn Chemnitz hat selbst eine ganze Menge zu bieten: liebevoll geführte Läden und regionale Händler, die mit Herzblut besondere Produkte schaffen.

Eierlikör und Punsch wird am "Eierlikörz"-Stand auf dem Weihnachtsmarkt angeboten. © Kristin Schmidt

Eine gute Adresse ist Eierlikörz - eine kleine Manufaktur, die neben dem klassischen Eierlikör auch andere Geschmacksrichtungen anbietet. Sogar ein Schuss KuHa ist noch mit dabei: Dieses Jahr macht sich die Sonderedition mit Heidelbeer-Geschmack besonders gut unterm Weihnachtsbaum.

Wer auf der Suche nach süßem Genuss weiter durch Chemnitz stöbert, wird auch bei Vom Fass in der Innenstadt fündig. "Unsere Karamellkugeln und der Bombardino sind sehr beliebt", sagt Verkäuferin Annabella Bauer (24). Das Sortiment im Café & Tee Contor nebenan lässt die Herzen aller Tee- und Kaffeeliebhaber höherschlagen.

Für Feinschmecker lohnt sich zudem ein Abstecher zu Direkt vom Feld. In der Chemnitzer Bio-Gewürzmanufaktur gibt es neben einer großen Auswahl an Gewürzen auch Probierboxen.

Ein ideales Geschenk für alle, die gern kochen oder neue Aromen entdecken möchten.