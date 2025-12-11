 931

Noch keine Idee für Weihnachten? Diese Geschenke sind "made in Chemnitz"

Jetzt beginnt die Suche nach guten Weihnachtsgeschenken. Chemnitz selbst hat dabei jede Menge zu bieten - regionale und liebevolle Geschenke fürs Fest.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Weihnachten rückt näher, und die Zeit, Geschenke zu besorgen, drängt. Doch dafür muss man nicht endlos im Netz stöbern, denn Chemnitz hat selbst eine ganze Menge zu bieten: liebevoll geführte Läden und regionale Händler, die mit Herzblut besondere Produkte schaffen.

Eierlikör und Punsch wird am "Eierlikörz"-Stand auf dem Weihnachtsmarkt angeboten.  © Kristin Schmidt

Eine gute Adresse ist Eierlikörz - eine kleine Manufaktur, die neben dem klassischen Eierlikör auch andere Geschmacksrichtungen anbietet. Sogar ein Schuss KuHa ist noch mit dabei: Dieses Jahr macht sich die Sonderedition mit Heidelbeer-Geschmack besonders gut unterm Weihnachtsbaum.

Wer auf der Suche nach süßem Genuss weiter durch Chemnitz stöbert, wird auch bei Vom Fass in der Innenstadt fündig. "Unsere Karamellkugeln und der Bombardino sind sehr beliebt", sagt Verkäuferin Annabella Bauer (24). Das Sortiment im Café & Tee Contor nebenan lässt die Herzen aller Tee- und Kaffeeliebhaber höherschlagen.

Für Feinschmecker lohnt sich zudem ein Abstecher zu Direkt vom Feld. In der Chemnitzer Bio-Gewürzmanufaktur gibt es neben einer großen Auswahl an Gewürzen auch Probierboxen.

Ein ideales Geschenk für alle, die gern kochen oder neue Aromen entdecken möchten.

Bei Ines Schlenzig im Café & Tee Contor gibt es "Nischl Gaffee".  © Kristin Schmidt
"Bombardino und Karamellkugeln sind der Renner", sagt "Vom Fass"-Mitarbeiterin Annabella Bauer (24).  © Kristin Schmidt
Geschenke für Feinschmecker gibt's bei "Direkt vom Feld".  © Uwe Meinhold

Duftkerzen, Geschenksets oder Handgemachtes

Jasmin Rössel (28) vom Femen Store auf dem Kaßberg hat viele weihnachtliche Produkte im Angebot.  © Kristin Schmidt

Im Femen Store auf dem Kaßberg riecht es schon beim Hineingehen nach Weihnachten. Jasmin Rössel (28) bietet hier Duftkerzen, liebevoll zusammengestellte Geschenksets, Dekoartikel und Accessoires an.

Wer nach handgemachten, kreativen Geschenken sucht, wird auch bei Vanda fündig. Der Laden auf dem Brühl vereint Produkte von über 40 regionalen Händlern unter einem Dach - viele auch direkt aus Chemnitz.

Die Kreativfabrik vom Kaßberg verkauft kleine Schwibbögen bei "Vanda".  © Kristin Schmidt
Im Sortiment von Stefan Slogsnat (44) sind auch viele Chemnitz-Produkte vertreten.  © Kristin Schmidt

"Es sollte beim Schenken nicht nur auf die Optik ankommen, sondern auch auf die Herkunft der Dinge", findet Inhaber Stefan Slogsnat (44).

Regionale Händler zu unterstützen sei besonders in der Weihnachtszeit wichtig.

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (3)

