Chemnitz rockt wieder: Uferpark wird zur Festivalmeile

Chemnitz - Ab Freitag, 17 Uhr, findet die elfte Ausgabe der Musikmeile am Schlossteich statt.

Alles in Kürze

Am Wochenende verwandelt sich der Uferpark am Schlossteich wieder in die Musikmeile. © Eulenherz Artwork

Nach dem Jubiläum im Vorjahr verwandelt sich der Uferpark erneut in eine Festivalmeile mit Konzerten und Mitmachangeboten.

An drei Tagen erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit regionalen Newcomern und unterschiedlichen Musikrichtungen. Der Familiensonntag lädt mit einem eigenen Programm speziell für Kinder und Familien ein.

Im Kulturhauptstadtjahr hat das Festival besonders viele Künstler angezogen: "Wir waren überwältigt von der riesigen Anzahl an Bewerbungen", sagt Isabel Eißmann, Leiterin der Programmplanung. "Schon in den letzten Jahren ist die Nachfrage ständig gestiegen, aber dieses Mal hat uns die Flut an Bewerbungen wirklich überrascht."