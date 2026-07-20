Braucht Chemnitz in Zeiten von KI noch Gästeführer?

Chemnitz - Das Smartphone kennt jedes Baudenkmal, künstliche Intelligenz erstellt in Sekunden einen persönlichen Stadtrundgang - und beides verlangt kein Trinkgeld. Braucht Chemnitz seine Gästeführer also überhaupt noch?

Gästeführerin Ramona Wagner (68) kennt Chemnitz und seine Geschichten - hier zeigt sie Besuchern den berühmten Nischel. © Uwe Meinhold

Die digitale Konkurrenz passt längst in jede Hosentasche: Google Maps lotst Besucher zu Sehenswürdigkeiten, TripAdvisor liefert Bewertungen, ChatGPT plant auf Zuruf individuelle Routen. Selbst das offizielle Tourismusportal Chemnitz.travel bietet "Touren auf eigene Faust" an.

Ramona Wagner (68) vom Chemnitzer Verein der Gästeführer (VGC) sieht darin trotzdem keine existenzielle Bedrohung. "Das ist bis jetzt keine große Konkurrenz", sagt sie. Apps sprächen vor allem ein jüngeres Publikum an.

"Wenn es diese Angebote nicht geben würde, würden sie auch nicht unbedingt eine klassische Stadtführung mitmachen", ist Wagner überzeugt. Die Gästeführerin nutzt KI selbst zur ersten Orientierung.

Blind verlassen würde sie sich darauf nicht: "Man stellt relativ schnell fest, dass manche Aussagen nicht richtig oder die Informationen veraltet sind."