Chemnitz: So viel Kunst steckt in unserem Rathaus

Chemnitz - An was denkt Ihr, wenn Euch das Chemnitzer Rathaus in den Sinn kommt? Wahrscheinlich eher an Begriffe wie Stadtrat, Politik, Verwaltung und Bürgermeister? Jedoch gibt es noch einen anderen Blick, der nach oben gerichtet ist. An den Wänden dort können einige namhafte Kunstwerke entdeckt werden.