"Die Arbeitslosen Bauarbeiter" feiern 25-jähriges Jubiläum: Zur Gründung spielte keiner ein Instrument

Crispy Chris (30, v.l.), Prof. Dr. rhythm Hansch (37) und MMB Friedhelm Brückner (43) feiern das 25-jährige Jubiläum der "Arbeitslosen Bauarbeiter".

"MMB Friedhelm" (44, Gesang und Gitarre) ist von Anfang an dabei: "Gegründet habe ich die Band mit Hank, der damals der Schlagzeuger wurde", erinnert sich der Chemnitzer.

Damals haben beide noch kein Instrument gespielt, doch der Wunsch nach einer eigenen Band war groß.

In der Garage von Hanks Vater in Altendorf entstand der Bandname: "Beim Entrümpeln dieser Garage fanden wir ein Baustellenschild. In Kombination mit ein paar Bieren war der Name sehr schnell gefunden - ziemlich unspektakulär. Normalerweise erzählen wir immer irgendeinen Quatsch, wenn wir die Frage gestellt bekommen."

Seitdem gab es einige Mitglieder: "Die Fluktuation war echt groß", meint Friedhelm. "Prof. Dr. rhythm Hansch" (37) stieß 2011 dazu und ist mittlerweile der dienstälteste Schlagzeuger der Band. "Crispy Chris" (30) ist seit anderthalb Jahren dabei und insgesamt bereits der fünfte Bassist.