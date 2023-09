Chemnitzer Brauclub feiert heute Neueröffnung: Für 400.000 Euro umgebaut

Chemnitz - In 81 Tagen umgebaut: Der "Brauclub" in der Chemnitzer Innenstadt erstrahlt in neuem Glanz und feiert am heutigen Freitag die große Neueröffnung.

Ab 22 Uhr wird am heutigen Freitag gefeiert. Resttickets gibt es an der Abendkasse. Am Samstag steht schon das nächste Highlight an: Die "AC/DC"-Coverband "AC/CZ" aus Tschechien kommt in den "Brauclub".