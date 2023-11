Chemnitzer Fest-Fichte erhitzt die Gemüter: "Ein bisschen schütter ..."

"Es ist sicherlich schwierig gewesen, ein schöneres Exemplar zu finden, denn bekanntermaßen hat die Trockenheit der letzten Jahre den Fichten in den heimischen Forsten sehr zugesetzt."

Das Vermessungsbüro Wuttke hat die Fichte am Montag als ersten Baum in Sachsen vermessen. 2023 vergeben sie zum zweiten Mal die B-Note für den schönsten Baum: "Da hat Chemnitz allerdings wenig Chancen", sagt Alexander Neumeister (46). "Dafür ist er zu groß. Kleinere Bäume sind meist etwas wohlgeformter. Auch mit dem Baumschmuck könnte Chemnitz noch nachlegen."

Für andere ist die Kritik unverständlich: "Sieht doch schön aus, weiß nicht, was da einige wieder zu meckern haben", und: "Ich war beim Aufstellen dabei und finde ihn schön."

Besonders in den sozialen Medien wird seit Ankunft der Fest-Fichte heftig diskutiert. Wie im Internet üblich, geht's dabei nicht zimperlich zu: "Verliert ihr die Hälfte des Baumes auf dem Weg zur Stadt, oder warum sieht der immer aus wie 'ne Krücke?", fragt ein Nutzer bei Instagram. "Was das wieder für 'ne Distel ist" oder "Rupftanne wie alle Jahre wieder ...", motzen Chemnitzer bei Facebook.

"Naja, er ist ein bisschen kahl. Unten fehlen ein paar Äste, aber ansonsten ist es okay. Er könnte noch ein bisschen mehr geschmückt sein, finde ich."

"Ich finde den Baum toll. Er hat eine gute Form. Am schönsten ist die Spitze. Die untere Hälfte ist eben Natur, das kann man nicht beeinflussen. Also ich bin sehr zufrieden."

Claudia Ebener (43):

"Ich finde den Baum eigentlich schön. Er ist ein bisschen licht, aber lange nicht so schlimm, wie der, der vor drei Jahren oder so in Dresden auf dem Striezelmarkt stand."