Chemnitzer Filmnächte 2023 abgesagt!

Die Chemnitzer Filmnächte gehören zu den Veranstaltungshighlights im Sommer. In diesem Jahr finden sie nicht statt. © Klaus Jedlicka

Wie die Veranstalter bei Facebook mitteilten, gibt es eine Reihe von Gründen für die Absage, die es nicht möglich machen würden, die Veranstaltung in diesem Jahr umzusetzen.

"Das macht uns sehr, sehr traurig, wir sind betroffen und enttäuscht! Vor allem, da wir nun keinen gemeinsamen Sommer mit euch allen verbringen können. Das Kinoflimmern auf unserem 'Gummiboot' aka aufblasbare Leinwand, der wunderbare Hall des Filmtons auf dem Platz, die lauen Abende in Gesellschaft, das Freunde treffen, Gastgeber sein, besondere Konzerte sehen, unser engagiertes und für die Filmnächte brennendes Team, ihr - all das wird uns fehlen!!!", heißt es in dem Post und weiter schreiben die Veranstalter:

"Danke an euch für wunderbare 12 Jahre, das über 250.000-fache Kommen, für eure Unterstützung, den Zuspruch, das Sympathisieren, das auch mal darüber hinwegsehen, den gemeinsamen Weg und die unvergesslichen Erinnerungen - DANKE, DANKE, DANKE!!!!"

Auch die Stadt Chemnitz äußerte sich zu der plötzlichen Absage: "Die Stadt Chemnitz ist von der Absage der diesjährigen Filmnächte Chemnitz überrascht und bedauert dies außerordentlich. Seit zwei Jahren besteht Vertragssicherheit für die Veranstaltungen bis einschließlich 2023. Damit hat der Veranstalter seit langem Planungssicherheit für dieses Jahr", so Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (63, parteilos).