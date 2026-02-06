 755

Tausende Blumen für die Gala am Samstag: Hier erblüht der Chemnitzer Opernball

Die Vorbereitungen für den Chemnitzer Opernball am Samstag sind in vollem Gange.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Die Vorbereitungen für den Chemnitzer Opernball am Samstag sind in vollem Gange. Seit Mittwoch wird bereits die Deko auf Vordermann gebracht. Daneben bereiten sich die Debütanten auf den großen Moment vor. Und dass der Semperopernball ausgerechnet am selben Wochenende stattfindet, scheint in Chemnitz auch niemanden zu stören.

Die Debütanten Soey Kraft (17, l.) und Tobias Kötteritzsch (19) fühlen sich bestens vorbereitet.
Die Debütanten Soey Kraft (17, l.) und Tobias Kötteritzsch (19) fühlen sich bestens vorbereitet.  © Ralph Kunz

Unter dem Motto "Sparkling Moments" ("funkelnde Momente") sind die Mitarbeiter vom Gartenfachmarkt Richter seit Mittwoch schon fleißig dabei, Blumen zu arrangieren. Laut Andreas Richter (61) ist diesmal alles im Farbton lila-pink gehalten.

Insgesamt 11.000 Stiele kommen für die Deko beim Opernball zum Einsatz. 1700 Schmucklilien, 1400 Prachtscharten und 1100 Gerbera werden verarbeitet. Andreas Richter ist am Samstag auch wieder als Gast dabei.

Er geht davon aus, dass alles an seinem Platz ist. "Aber wenn da irgendwas herunterhängt, lasse ich es ganz schnell verschwinden", erzählt Richter.

Derweil sind die 24 Debütanten-Paare für den Opernball bestens vorbereitet für den großen Tag. Tobias Kötteritzsch (19) aus Chemnitz tritt mit seiner Flöhaer Tanzpartnerin Soey Kraft (17) an. Die große Herausforderung war, sich die Schritte anzueignen.

Floristin Alexandra Meier (28) beim Arrangieren von Orchideen und Nelken. Dieses Jahr ist alles in Lila-Pink gehalten.
Floristin Alexandra Meier (28) beim Arrangieren von Orchideen und Nelken. Dieses Jahr ist alles in Lila-Pink gehalten.  © Uwe Meinhold
Theater-Sprecherin Theresa Schultz sieht kein Problem bei der Termin-Überschneidung mit dem Semperopernball.
Theater-Sprecherin Theresa Schultz sieht kein Problem bei der Termin-Überschneidung mit dem Semperopernball.  © Ralph Kunz

Chemnitzer Opernball bereits nach 64 Minuten ausverkauft

Vor dem Opernhaus sind die Vorbereitungen schon in vollem Gange.
Vor dem Opernhaus sind die Vorbereitungen schon in vollem Gange.  © Uwe Meinhold

Erschwerend hinzu kam der Umstand, die unterschiedlichen Tanzkenntnisse der beiden auf ein Level zu bringen. Aber mittlerweile sind sie optimistisch: "Wir hatten viele Trainings. Es sollte langsam sitzen", sagt Tobias.

Dass bereits am Freitagabend der Semperopernball in Dresden stattfindet, ist für das Chemnitzer Opernhaus kein Problem. Es gebe keine Bedenken, dass die beiden Groß-Events am selben Wochenende stattfinden. Immerhin war die Chemnitzer Glamour-Veranstaltung bereits nach 64 Minuten ausverkauft.

"Vor diesem Hintergrund sehen wir auch keine Bedenken im Hinblick auf andere parallel oder zeitnah stattfindende Veranstaltungen", so Sprecherin Theresa Schultz.

Titelfoto: Uwe Meinhold

