Tausende Blumen für die Gala am Samstag: Hier erblüht der Chemnitzer Opernball

Chemnitz - Die Vorbereitungen für den Chemnitzer Opernball am Samstag sind in vollem Gange. Seit Mittwoch wird bereits die Deko auf Vordermann gebracht. Daneben bereiten sich die Debütanten auf den großen Moment vor. Und dass der Semperopernball ausgerechnet am selben Wochenende stattfindet, scheint in Chemnitz auch niemanden zu stören.

Die Debütanten Soey Kraft (17, l.) und Tobias Kötteritzsch (19) fühlen sich bestens vorbereitet. © Ralph Kunz

Unter dem Motto "Sparkling Moments" ("funkelnde Momente") sind die Mitarbeiter vom Gartenfachmarkt Richter seit Mittwoch schon fleißig dabei, Blumen zu arrangieren. Laut Andreas Richter (61) ist diesmal alles im Farbton lila-pink gehalten.

Insgesamt 11.000 Stiele kommen für die Deko beim Opernball zum Einsatz. 1700 Schmucklilien, 1400 Prachtscharten und 1100 Gerbera werden verarbeitet. Andreas Richter ist am Samstag auch wieder als Gast dabei.

Er geht davon aus, dass alles an seinem Platz ist. "Aber wenn da irgendwas herunterhängt, lasse ich es ganz schnell verschwinden", erzählt Richter.

Derweil sind die 24 Debütanten-Paare für den Opernball bestens vorbereitet für den großen Tag. Tobias Kötteritzsch (19) aus Chemnitz tritt mit seiner Flöhaer Tanzpartnerin Soey Kraft (17) an. Die große Herausforderung war, sich die Schritte anzueignen.