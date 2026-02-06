Granatsplitter und Co. aus Luftschutzbunker-Zeit: Chemnitzer spendet Sammlung

Chemnitz - Nach einem Einbruch standen die Gewölbegänge Chemnitz mit fast leeren Vitrinen da. Jetzt kehren neue Ausstellungsstücke ein.

Im Zweiten Weltkrieg waren die Gänge Luftschutzräume. © Uwe Meinhold

Möglich macht das René Bergmann. "Ich war bei einer Führung erschrocken, wie wenig da ist. Dabei gehören die Sachen aus Luftschutzraum-Zeiten hier rein."

Im März 2021 schlugen Diebe zu: "Sie haben alles von Wert mitgehen lassen", erinnert sich Schatzmeisterin Jessica Grünzig (42). Originalverpackte Gasmaske, Stahlhelm - alles weg. "Schade, dass sich Leute daran bereichern", findet Bergmann.

Die Gänge wurden vor etwa 500 Jahren als Bier- und Weinlager in den Kaßberg getrieben. Während des Zweiten Weltkriegs waren sie öffentliche Luftschutzräume.

Wegen dieser großen historischen Bedeutung stellt Bergmann die Stücke aus seiner privaten Sammlung zur Verfügung. "Das ist keine Verherrlichung. Es geht um Aufklärung."