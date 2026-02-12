Weiberfasching in Chemnitz: Hier wird närrisch gefeiert

Chemnitz - Am Donnerstag läutet der Weiberfasching das närrische Finale in Chemnitz ein. Gefeiert wird in den Sälen der Faschingsvereine, für Mini-Narren ist extra viel los.

Die FCC-Funkengarde tanzt dieses Jahr unter den Augen von Mafiosi. © Chempic

Der Würschnitzthaler Carnevalclub (WCC) feiert seine 40. Session im Klaffenbacher Krystallpalast. Der Weiberfasching startet am Freitag 19.11 Uhr. Karten für 14 Euro gibt's noch.

"Wir bieten ein Spezialprogramm, bei dem es auch nackte Männerhaut zu sehen gibt", lockt WCC-Präsident Sebastian Sperling (39). Die Party am Samstag ist ausverkauft.

Der Faschingsclub an der Chemnitz (FCC) bringt das Haus des Gastes in der Zwickauer Straße drei Tage hintereinander zum Beben: Los geht es Sonnabend um 19.11 Uhr.

"Unser Programm dreht sich dieses Jahr um den Geburtstag eines Mafioso, der mit 65 in den Ruhestand geht", verrät Präsident Thomas Kempe (42).

"Außerdem haben wir eine lustige Rückschau auf 65 Jahre FCC." Restkarten (20 Euro) gibt es an der Abendkasse. Am Sonntag beginnt 13 Uhr der Kinderfasching. Eintritt: 5 Euro. Auch am Rosenmontag ist Party. Eintritt: 15 Euro.

Beim Grünaer Faschingsclub (GFC) läuft am Samstag symbolisch das "Traumschiff" im Kulturhaus in Grüna ein. Das Narrenschiff kann ab 18 Uhr geentert werden. Restkarten an der Abendkasse: 19 Euro. "Leinen los" heißt's zum 19 Uhr.