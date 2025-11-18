Chemnitzer Kinos ziehen Bilanz: Was brachte der Kulturhauptstadt-Effekt?

Chemnitz - Chemnitz befindet sich aktuell in den letzten Zügen seines Kulturhauptstadtjahres 2025 , doch die Chemnitzer Kinos wagen schon eine Bilanz und die fällt je nach Standort sehr unterschiedlich aus. Während das Metropl mitten im Zentrum einen deutlichen Besucherzustrom spürte, blieb der Effekt andernorts überschaubar.

Fürs Cinestar am Roten Turm lief das Jahr bisher gut, aber nicht dank KuHa-Veranstaltungen. © Maik Börner

Theaterleiter vom CineStar am Roten Turm Bernd Karnatz (65) sagt offen: "Wir sind bisher sehr zufrieden und konnten bis Oktober gegenüber 2024 eine deutliche Steigerung verzeichnen." Besonders stark liefen Ferienzeiten sowie die Hits "Das Kanu des Manitu" und "Die Schule der magische Tiere 4".

Doch vom offiziellen Kulturhauptstadtprogramm kam wenig an: "Tatsächlich hat das Thema Kulturhauptstadt 2025 bei uns keinen Einfluss gehabt." Kooperationen? Fehlanzeige. "Ich habe mehrfach versucht, einen Kontakt herzustellen, das hat leider nicht funktioniert."

Clubkino-Leiter Thilo Götz aus Siegmar bestätigt das: "Es gab bei uns am Stadtrand keinen Kulturhauptstadt-Effekt." Trotzdem lief das Jahr gut, sogar ein neuer Besucherrekord scheint möglich: "Vielleicht drei Prozent mehr als 2024?!"

Ein Höhepunkt war die Premiere zum "Schmidt-Rottluff-Film". Für Euphorie sorgt die Lage aber nicht: "Von Aufbruchstimmung kann man nicht reden, da ein Teil des Trägervereins von der Stadt die kompletten Mittel gekürzt bekommen soll. Dann wohl eher Ausnahmezustand."