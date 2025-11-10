 3.267

Party-Comeback für zwei Nächte! Kult-Disco öffnet wieder ihre Türen

In den 2010er Jahren war die Disco-Kette "SAX" beliebt - auch in Chemnitz und Stollberg. Für zwei Nächte öffnen die Kult-Clubs nun wieder.

Von Lena Plischke

Chemnitz/Stollberg - Hier kommt das Comeback einer ganzen Club-Ära: SAX – eine Kette mehrerer Discos mit identischem Look und Gefühl – kehrt als Revival zurück. In Chemnitz steigt am 15. November im ONE Club eine SAX-Nacht, in Stollberg folgt am 24. Januar ein eigenes Revival. Zwei Orte, zwei Partys, ein Gefühl.

Der ehemalige Club SAX befand sich früher an der Leipziger Straße.  © Sven Gleisberg

Mario Franke (47), Ex-Betriebsleiter vom SAX-Club in Chemnitz, blickt zurück: "Die Stimmung war familiär, großfamiliär." Für viele sei das SAX über zehn Jahre lang "ein zweites Wohnzimmer" gewesen.

Warum 2017 Schluss war, erklärt er indirekt mit sinkenden Besucherzahlen, Teuerung und Social Media. Wörtlich sagt er: "Früher ging man mit 20 Euro weg und hatte eine schöne Nacht. Heute hat man manchmal für 20 Euro gerade mal den Eintritt."

Ein Re-Opening am alten Standort Leipziger Straße ist vom Tisch. Franke: "Wir beleben das SAX nicht, wir machen eine SAX-Revival-Party." Im früheren Objekt stehe "wirklich alles leer. Eine Rückkehr würde gut anderthalb, zwei Millionen verschlingen."

Stattdessen gibt’s im ONE Club auf der Brückenstraße die Musik von damals. Tanzen "bis früh um 6, um 7" sowie Nostalgie an der Bar mit Wodka-Energy oder Kirschbomben. Tickets gibt's im Vorverkauf, Abendkasse: 10 Euro. "Wie früher eben. Der Laden soll wieder eine Seele bekommen."

Der ehemalige Club SAX feiert am 15. November im Club One eine große Revival-Party, David "Albi" Albrecht (42, r.) und Mario Franke (47) wollen das Schild noch am Eingang aufhängen.  © Sven Gleisberg
2017 machte der SAX-Club in Chemnitz dicht.  © EventCenter Stollberg
Im "One Club" soll in Zukunft vielleicht jährlich eine SAX-Revival-Party stattfinden.  © Sven Gleisberg

Eintrittspreise wie früher

DJ Juicy Dominic (30) war schon im SAX Azubi, jetzt ist er Betriebsleiter im ECS in Stollberg.  © Sven Gleisberg

In Stollberg plant Dominik Weiß (30) alias DJ Juicy, früher "letzter Azubi der SAX-Kette", am 24. Januar ein eigenes Revival - unabhängig von Chemnitz. Fürs Flair holt er Requisiten zurück.

"Original SAX-Stempel, Resident-DJs wie DJ Mathew und unsere damaligen Hartplastik-Longdrinkgläser, die einfach jeder kennt."

2018 schloss der SAX Club in Stollberg.  © EventCenter Stollberg

Auch die Preise nicken der Vergangenheit zu: "Vorverkauf 5 Euro, Abendkasse 8 Euro - wie damals." Ü30 hat freien Eintritt.

Zwei Nächte, zwei Städte – SAX ist wieder da: als doppelte Erinnerung, frisch aufgelegt.

