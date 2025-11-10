Party-Comeback für zwei Nächte! Kult-Disco öffnet wieder ihre Türen

Chemnitz/Stollberg - Hier kommt das Comeback einer ganzen Club-Ära: SAX – eine Kette mehrerer Discos mit identischem Look und Gefühl – kehrt als Revival zurück. In Chemnitz steigt am 15. November im ONE Club eine SAX-Nacht, in Stollberg folgt am 24. Januar ein eigenes Revival. Zwei Orte, zwei Partys, ein Gefühl.

Der ehemalige Club SAX befand sich früher an der Leipziger Straße. © Sven Gleisberg

Mario Franke (47), Ex-Betriebsleiter vom SAX-Club in Chemnitz, blickt zurück: "Die Stimmung war familiär, großfamiliär." Für viele sei das SAX über zehn Jahre lang "ein zweites Wohnzimmer" gewesen.

Warum 2017 Schluss war, erklärt er indirekt mit sinkenden Besucherzahlen, Teuerung und Social Media. Wörtlich sagt er: "Früher ging man mit 20 Euro weg und hatte eine schöne Nacht. Heute hat man manchmal für 20 Euro gerade mal den Eintritt."

Ein Re-Opening am alten Standort Leipziger Straße ist vom Tisch. Franke: "Wir beleben das SAX nicht, wir machen eine SAX-Revival-Party." Im früheren Objekt stehe "wirklich alles leer. Eine Rückkehr würde gut anderthalb, zwei Millionen verschlingen."

Stattdessen gibt’s im ONE Club auf der Brückenstraße die Musik von damals. Tanzen "bis früh um 6, um 7" sowie Nostalgie an der Bar mit Wodka-Energy oder Kirschbomben. Tickets gibt's im Vorverkauf, Abendkasse: 10 Euro. "Wie früher eben. Der Laden soll wieder eine Seele bekommen."