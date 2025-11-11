Narren übernehmen Schlüssel zum Chemnitzer Rathaus: Gestatten, König Rotz!

Chemnitz - Schlüssel her – aber bitte ordentlich! In Chemnitz kaperten am Dienstag, dem 11.11., die Narren das Rathaus schon um 11.09 Uhr statt 11.11 Uhr. Zwei Minuten zu früh?

König Rotz, auch bekannt als Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD), tanzte mit den Narren auf der Bühne. © Kristin Schmidt

"Punktlandung mit Frühstart", witzelte man auf dem Markt. Dann wurde es ernst. Die Bütt legte los - mit Liebeserklärung und einer Liste offener Baustellen: "Wir wohnen in Chemnitz, der Kulturhauptstadt, doch der Parkplatzmangel bleibt jedes Jahr wahr."

Dazu der Verwaltungsfrust: "Formular 38 digital? Nee, nur auf Papier." Und der Verkehrsblues: "Ampeln spinnen, Baustellen sprießen von früh bis spät."

OB Sven Schulze (54, SPD), verkleidet als König Rotz, konterte mit Reim und Selbstironie: "Erst dacht' ich, ich frag' einfach ChatGPT …" – half nichts, also Handarbeit. Und warnte Falschparker: "Mein Ordnungsamt wird sie alle entdecken", gab aber auch einen Tipp für "alternative, günstigere Parkplätze im Kaufhof", ein versteckter Seitenhieb in Anspielung auf den Streit der AfD-Stadträte?

Später gab er gelassen zu: "Ich gebe die Macht immer mit dem lachenden Auge ab, weil ich weiß, dass die Narren unser Rathaus pfleglich behandeln." Schulze gab sich aber auch realistisch und betonte, dass "Chemnitz keine Karnevalshochburg ist". Die Macht bleibt bis Aschermittwoch bei den Narren.