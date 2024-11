Chemnitzer Mountainbiker bringt spektakuläre Stunt-Show in die Messe

Chemnitz - Für Lukas Knopf (28) ist sein Bike sein Leben. Der gebürtige Rabensteiner und YouTuber gehört zu den Top-Stars der internationalen Mountainbiker-Szene. Am morgigen Samstag steht in der Messe Chemnitz seine erste eigene Freestyle-Show auf dem Programm.

Stunts, hohe und weite Sprünge, verrückte Tricks: Lukas Knopf (28) will am morgigen Samstag in der Chemnitzer Messe für Furore sorgen. © Uwe Meinhold

"Mit dem Rad fahren war schon in meiner Jugend alles, was ich immer machen wollte", schwärmt Lukas Knopf. "Du wachst auf, denkst an das Fahrradfahren, du gehst schlafen und denkst daran. Und ich wusste sehr früh, dass ich das professionell machen möchte."

Inzwischen lebt der 28-Jährige, der mehrmals in der Woche nach Chemnitz zum Trainieren kommt, in Oelsnitz (Erzgebirge). Er hat sich lange unter den Top 10 der weltbesten Mountainbiker gehalten, hat eine eigene Modelinie ("Motion") und ist Buchautor ("How To Stunt It", 2021). Auf YouTube hat der junge Mann fast eine halbe Million Abonnenten.

Am morgigen Samstag, um 18 Uhr, steht in der Messe Chemnitz Lukas' erste eigene Freestyle-Show "Stunt It" an: "Ich habe viele der Jungs eingeladen, mit denen ich über die Jahre Wettbewerbe und Shows gefahren bin. Diese Freunde machen mit mir hier gemeinsam Tricks und Stunts."

Pyro und Musik komplettieren den Abend.