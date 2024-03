Chemnitzer Museumsnacht feiert Jubiläum: Diese Highlights sind geplant

Chemnitz - Die Chemnitzer Museumsnacht feiert ihr 25. Jubiläum - und zwar am 4. Mai. Das seit 2000 stattfindende Event hat eine wechselvolle Geschichte. In diesem Jahr soll es besondere Highlights geben.

Dabei beginnt die Museumsnacht zum ersten Mal bereits tagsüber: Fünf Außenstandorte wie das Erlebnismuseum ZeitWerkStadt Frankenberg oder das Eschemuseum in Limbach-Oberfrohna sind bereits ab 10 Uhr zu besichtigen.

"In diesem Jahr beteiligen sich 37 Museen, Sammlungen und Einrichtungen sowie zwölf Galerien und laden erneut auf einen Streifzug durch Stadt und Umland ein", so die Stadtverwaltung.

Bei der 25. Auflage wird laut Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (64, parteilos) eine Besucherzahl von "10.000 plus x" erwartet.

Bei der ersten Museumsnacht waren es noch 3000 bis 3500 Besucher. Dabei war das Großevent damals auf zehn Orte verteilt. Die am besten besuchte Nacht fand im Jahr 2008 statt - mit einem Aufkommen von bis zu 13.000 Gästen.

In Chemnitz sind einige Einrichtungen wie das Deutsche SPIELEmuseum oder das smac bereits ab 16 Uhr geöffnet. In manchen Museen können bis 1 Uhr Veranstaltungen in Augenschein genommen werden - die "Aftershow-Party" im Weltecho geht sogar bis 5 Uhr.