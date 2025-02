Chemnitzer Opernball ganz im Zeichen Europas: So schön war das Gala-Event

Chemnitz - "Viva L'Europa!" Der 21. Chemnitzer Opernball stand am Samstag ganz im Zeichen der Kulturhauptstadt (KuHa). Das lockte einige prominente Gäste zum ersten Mal aufs Gala-Parkett. Auch die Debütanten legten in diesem Jahr einen ganz speziellen Auftritt hin.

Dass die Chemnitzer Gala durchaus mit dem SemperOpernball konkurrieren kann, findet der Chemnitzer Werner Käßner (72). Er war mit seiner Frau vergangene Woche in der Landeshauptstadt.

Für Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (59, CDU) war der Besuch eine Premiere. "Ich freue mich, dass es geklappt hat", so die Politikerin. Auch der neue Wirtschaftsminister des Freistaates, Dirk Panter (51, SPD), war zum ersten Mal hier.

In diesem Jahr sind - ganz im Sinne der KuHa - auch Einladungen an Gäste unter anderem aus Slowenien und Tschechien herausgegangen.

892 Gäste feierten ein rauschendes Fest. © Sven Gleisberg

Allerdings: "So eine üppige Blumendeko wie hier hat dort total gefehlt", so Käßner. Zudem sei die Atmosphäre in Sachsens drittgrößter Stadt persönlicher.

Für einen Gänsehaut-Moment sorgten die 27 Debütantenpaare, die kurz nach 22 Uhr über das Parkett mit je einer Landesflagge der EU-Mitgliedsstaaten schwebten - zu den Klängen von Beethovens 9. Sinfonie.

Die Idee mit den Fahnen war ein spontaner Einfall bei der Generalprobe gewesen, so Choreograf Tilo Kühl-Schimmel (51).

Am Anfang waren die Debütanten Benjamin (34) und Tabitha Liebert (32) ganz aufgeregt. Es sei eine Herausforderung gewesen, mit den Fahnen zu tanzen. Aber am Ende ging alles gut.