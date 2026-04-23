Chemnitzer Theater-Chefs wütend auf Kahlschlag-Pläne: "Kulturelle Selbstverstümmelung"

Chemnitz - Bei den Chemnitzer Theatern liegen die Nerven blank.

Plötzlich im Zentrum der Debatte: Das Opernhaus wird inzwischen als möglicher Standort fürs Schauspiel mitgedacht. © Uwe Meinhold

Monatelang wurde von der Stadtspitze der Neubau fürs Schauspiel hinter dem Spinnbau in Altchemnitz als Vorzugsvariante verkauft.

Doch seit dieser Woche ist plötzlich auch das Opernhaus mitten in der Rechnung – und mit der neuen Liste für die Bundesmilliarde fliegt der frühere 56-Millionen-Ansatz fürs Schauspiel ganz raus.

Die Empörung ist mit Händen zu greifen. Aus Theaterkreisen heißt es, man fühle sich inzwischen "wie im luftleeren Raum". Ballettdirektorin Sabrina Sadowska (61) ist "energiegeladen und wütend".

Generalintendant Christoph Dittrich (59) macht klar, worum es für ihn geht: "Chemnitz hat eine Schauspielbühne verdient."

Er warnt erneut vor einer Halbierung des Angebots, weniger Vorstellungen, schlechteren Bedingungen und einer "kulturellen Selbstverstümmelung" auf offener Bühne.