Chemnitzer Theater erhalten neue Führungsriege, doch eine Stelle bleibt unbesetzt

Jürgen Reitzler hat zuvor schon beim Dresdner Staatsschauspiel sowie in den Staatsopern in Hamburg und Hannover gearbeitet. © Nasser Hashemi/Theater Chemnitz

Zum Beginn der neuen Spielzeit wird Jürgen Reitzler neuer Operndirektor in Chemnitz. In Sachsen ist der erfahrene Theatermacher ein alter Bekannter: Bis 2017 war Reitzler Intendant des Dresdner Staatsschauspiels, arbeitete danach an den Staatsopern in Hamburg und Hannover.

Mit Christopher Brinkel startet ab 1. September zudem ein neuer Marketing-Direktor. Er wechselt vom Annaberger Winterstein-Theater.

Auch die restliche Führungsriege bleibt Chemnitz über das Kulturhauptstadt-Jahr hinaus treu. Die Verträge von Ballettdirektorin Sabrina Sadowska und Schauspieldirektor Carsten Knödler wurden um fünf Jahre bis 2028 verlängert.

"Ebenso verlängert wurde der Vertrag der Direktorin des Figurentheaters, Gundula Hoffmann, auf eigenen Wunsch zunächst um drei Jahre bis zum 31. Juli 2026 mit der Option auf Weiterführung", teilte Theatersprecherin Uta Thomsen mit.

Generalintendant Dr. Christoph Dittrich betont: "Ich freue mich, dass wir Künstlerpersönlichkeiten gewinnen konnten, die diese Aufgabe erneut mit viel Kreativität, Erfahrung und Offenheit angehen werden. Jede Sparte soll sich zwar mit eigenem Profil entwickeln, aber als Stadttheater auch gemeinschaftlich und in einem lebendigen und inspirierenden Team zusammenwirken."