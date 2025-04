Chemnitzer Tourist-Info ab sofort in neuer Hand

Chemnitz - Aufbruchsstimmung bei der Chemnitzer Tourist-Info am Markt: Das zentrale Drehkreuz für Gäste untersteht seit Dienstag dem Tourismusverband Chemnitz/Zwickau. Bislang hatte die kommunale Chemnitzer Tourismus- und Marketing GmbH (CTM) den Hut auf. Was wird jetzt wirklich anders?

Die in den letzten Jahren sehr glücklos agierende CTM wird zum Jahresende von der Bildfläche verschwinden, jetzt soll der überregional tätige Tourismusverband frischen Wind in die Touri-Werbung bringen.

Der Tourismusverband Chemnitz/Zwickau übernimmt die Tourist-Info am Markt (v.l.): Carsten Michaelis (51, Vorstands-Chef), Michael Kreuzkamp (65, Sparkasse), Marika Fischer (42, Geschäftsführerin) und OB Sven Schulze (53, SPD). © Kristin Schmidt

Kommentar von Raik Bartnik

So ziemlich genau ein Vierteljahr 2025 ist rum, seit drei Monaten ist Chemnitz Kulturhauptstadt. Von dem touristischen Hype der ersten Wochen haben wir in der ersten Zwischenbilanz schon mit Staunen und Freude erfahren. Dabei kommt die Saison erst so richtig in Fahrt.

Von der Tourist-Info haben wir bislang noch nicht so viel gehört, doch vier Mitarbeiterinnen arbeiten dort mit großem Fleiß und Engagement. Sie stehen hinter zwei Schaltern in einem eher stickigen Raum mit hohem Modernisierungsbedarf. 200 Gästeanfragen am Tag nehmen die Damen entgegen und tun, was sie können. Bislang waren sie der CTM (früher CWE) unterstellt, ab sofort gehören sie zum Tourismusverband Chemnitz/Zwickau.

Dort weiß man natürlich, wie Tourismus geht. Deswegen ist der Plan auch erst mal gut. Mehr Digitalisierung, Schulterschluss mit den Gästeführern und Sonntagsöffnung: All das klingt vielversprechend.

Nur kann man Chemnitz und Zwickau touristisch zusammen vermarkten? Als KuHa-Region auf jeden Fall, auch wenn Chemnitzer und Zwickauer ja traditionell keine Riesen-Sympathie verbindet. Der OB will in diesem Pilotprojekt sagen, wo es für Chemnitz langgeht, hat er versprochen. Deswegen schauen wir es uns an. Ich bin guter Hoffnung.