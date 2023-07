Chemnitzer Traditions-Tanzschule erfindet sich nach ihrem Umzug neu

Chemnitz - Die traditionsreiche Chemnitzer Tanzschule Köhler-Schimmel erstrahlt in frischem Glanz: Tilo Kühl-Schimmel (49) und sein Team konnten endlich ihren langersehnten Umzug in den modernen Tanztempel über zwei Etagen auf der Brückenstraße feiern.

Sindy Hohmann (42) zeigt Kleider für Auftritte und Bälle, die es neben Tanzschuhen jetzt auch im neu gestalteten Shop gibt. © Kristin Schmidt

"Die Eröffnung war ein voller Erfolg. So kann es weitergehen", freut sich der Tanzschul-Chef. Neben einem Programm und Workshops hatten alle Interessierten beim Tag der offenen Tür am Wochenende die Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten zu bestaunen. Entstanden ist ein Ort, an dem sich gut feiern lässt - elegant in Schwarz und Gold.

Im komplett renovierten Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich nun der Tanzshop, der sich zuvor im Rosenhof befand. Der neue Standort bietet mehr Platz und ermöglicht ein noch größeres Angebot an Tanzschuhen. Zusätzlich werden jetzt auch Ballkleider und Wettkampfkleidung verkauft. Außerdem wurde im Erdgeschoss ein neuer Tanzsaal gebaut.

Infolge des Brandes im August 2021 musste auch der große Saal in der ersten Etage renoviert werden. Dort lädt inzwischen auch eine neue stylische Lounge zum Verweilen vor und nach dem Tanzen ein. Insgesamt stehen drei Säle für Tanzkurse und -abende in der Tanzschule zur Verfügung.

Auch wenn der Abschied aus der ehemaligen Kosmosbar im Rosenhof nicht leicht fiel - Tilo Kühl-Schimmel ist froh, dass der Auszug nun endlich abgeschlossen ist. Durch Corona und den Brand war es immer wieder zu Verzögerungen gekommen.