Chemnitzer Gastro-Urgestein bekommt besondere Auszeichnung

Das Chemnitzer Turm-Brauhaus wurde als "Tourismusheld 2025" geehrt. Gastro-Urgestein André Donath freut sich über die Auszeichnung.

Von Lena Plischke

Chemnitz - Doppelter Stolz für die Stadt Chemnitz! Gastro-Urgestein André Donath (59) vom Turm-Brauhaus wurde auf der Messe Touristik & Caravaning in Leipzig als "Tourismusheld 2025" geehrt.

"Tourismusheld" André Donath (59) freut sich über seine Auszeichnung.
"Tourismusheld" André Donath (59) freut sich über seine Auszeichnung.  © privat

Er sagt: "Natürlich gilt diese Auszeichnung dem gesamten Team von Turm-Brauhaus und BrauClub, denn ohne unsere fleißigen Mitarbeiter hätte es diese Ehrung nicht gegeben."

Der Preis wird vom Freistaat und von Tourismusverbänden vergeben, ausgezeichnet werden Menschen, die Sachsen sichtbar machen.

Das Turm-Brauhaus liegt in der Chemnitzer Innenstadt, direkt am Marktplatz.
Das Turm-Brauhaus liegt in der Chemnitzer Innenstadt, direkt am Marktplatz.  © Kristin Schmidt

Auch die Volunteers von Chemnitz 2025 wurden geehrt - für ihre "Free Walking Tours", die Gästen "einen ersten persönlichen Eindruck von Chemnitz geben", so Danny Weigelt, Gründungsmitglied der Free Walking Tours.

Titelfoto: privat

Mehr zum Thema Chemnitz Kultur & Leute: