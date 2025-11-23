Chemnitzer Gastro-Urgestein bekommt besondere Auszeichnung
Chemnitz - Doppelter Stolz für die Stadt Chemnitz! Gastro-Urgestein André Donath (59) vom Turm-Brauhaus wurde auf der Messe Touristik & Caravaning in Leipzig als "Tourismusheld 2025" geehrt.
Er sagt: "Natürlich gilt diese Auszeichnung dem gesamten Team von Turm-Brauhaus und BrauClub, denn ohne unsere fleißigen Mitarbeiter hätte es diese Ehrung nicht gegeben."
Der Preis wird vom Freistaat und von Tourismusverbänden vergeben, ausgezeichnet werden Menschen, die Sachsen sichtbar machen.
Auch die Volunteers von Chemnitz 2025 wurden geehrt - für ihre "Free Walking Tours", die Gästen "einen ersten persönlichen Eindruck von Chemnitz geben", so Danny Weigelt, Gründungsmitglied der Free Walking Tours.
