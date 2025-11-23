Chemnitzer Gastro-Urgestein bekommt besondere Auszeichnung

Chemnitz - Doppelter Stolz für die Stadt Chemnitz ! Gastro-Urgestein André Donath (59) vom Turm-Brauhaus wurde auf der Messe Touristik & Caravaning in Leipzig als "Tourismusheld 2025" geehrt.

"Tourismusheld" André Donath (59) freut sich über seine Auszeichnung. © privat

Er sagt: "Natürlich gilt diese Auszeichnung dem gesamten Team von Turm-Brauhaus und BrauClub, denn ohne unsere fleißigen Mitarbeiter hätte es diese Ehrung nicht gegeben."

Der Preis wird vom Freistaat und von Tourismusverbänden vergeben, ausgezeichnet werden Menschen, die Sachsen sichtbar machen.