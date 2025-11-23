Dieses Weihnachtsmärchen begeistert Chemnitz

Chemnitz - Charles Dickens' Klassiker hat schon unzählige Bühnen gesehen, doch was Regisseur Jens Kerbel jetzt im Spinnbau in Chemnitz abliefert, ist ein wunderbar warmes Weihnachtsversprechen mit kräftiger Prise britischem Humor. Am Samstag feierte das Weihnachtsmärchen "A Christmas Carol" seine Premiere und wurde vom Publikum mit tosendem Applaus bedacht. Kein Wunder: Die Inszenierung ist kurzweilig, liebevoll und überrascht immer wieder mit cleveren Bildern.

Christian Ruth (l.) will als Ebenezer Scrooge von Weihnachten nichts wissen. © Dieter Wuschanski

Allen voran glänzt Christian Ruth als Ebenezer Scrooge. Anfangs braucht es etwas, bis man mit seinem Look warm wird – die typischen weißen Zottelhaare fehlen, und manche Slapstick-Einlage rutscht kurz Richtung Klamauk, wenn Scrooge sich kläffend unter einem roten Tuch auf seinem Sessel versteckt.

Doch sobald er in Schlafmütze und rotem Mantel steckt, wächst er in die Rolle hinein. Seine Wandlung vom kauzigen Geizhals zum berührten Menschen gelingt ihm mit emotionaler Tiefe – besonders in den Momenten, in denen er seinem jüngeren Ich verzweifelt hinterherruft.

Szenisch beeindruckt die Inszenierung mit einer drehbaren Bühne, Schneesturm-Effekten und vielen kleinen Details, nur die modernen Aktenordner im Regal irritieren, weil sie nicht so recht in Dickens' Welt passen.

Bühnen- und Kostümbildner Stefan Morgenstern setzt auf warme Erdtöne, traditionelle Stoffe und klare Silhouetten – ein stimmungsvoller Rahmen für die Zeitreise durch Scrooges Leben.