Chemnitzer Weihnachtsmänner in der Krise: Für viele Familien ist der Besuch zu teuer

Chemnitz - Nur noch wenige Tage bis zur Bescherung. Weihnachtsmann oder Engel, wer bringt die Geschenke? Für viele Familien in Chemnitz stellt sich diese Frage nicht mehr. Hohe Preise, Fachkräftemangel und die Nachwirkungen der Corona -Pandemie setzen der Tradition immer mehr zu.

Doreen Lämmel (45) tritt Weihnachten als Engel auf und ist auch als TV-Darstellerin bekannt. © Kristin Schmidt

Der Fachkräftemangel ist ein weiteres Problem in der Branche. "Die älteren Weihnachtsmänner haben gesundheitliche Probleme. Die Jüngeren wollen am 24.12. lieber zu Hause feiern oder verreisen über Weihnachten", so Doreen Lämmel.

Die Chemnitzer Agentur für Arbeit vermittelte früher Weihnachtsmänner, hat das Angebot aber mittlerweile eingestellt. Grund dafür sei der gewachsene Kontakt der Weihnachtsmänner zu den Familien, Weiterempfehlungen im Bekanntenkreis und entstandene Onlineplattformen für Weihnachtsmänner.

"Dadurch ist die Vermittlung der Arbeitsagentur in den Hintergrund gerückt und war in den vergangenen Jahren nicht mehr erforderlich", sagt Arbeitsagentur-Sprecherin Stefanie Ebert-Böhm.