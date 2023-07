Chemnitzer Weinfest öffnet bald! Veranstalter: "Wir wollen, dass die City lebt und bebt"

Chemnitz - In gut einer Woche öffnet das längste Weinfest Sachsens in Chemnitz seine Tore. Besucher können sich fortan auf 24 Tage voller Wein, Essen und Unterhaltung freuen.

Nächste Woche geht es los (v.l.): André Gruhle (51), Katrin Reichelt und Sven Hertwig laden zum Weinfest. © Maik Börner

"Wir haben dreieinhalb Wochen schönes Wetter gebucht", verkündet André Gruhle (51), Veranstalter des Chemnitzer Weindorfs, lachend.

Er hat große Ziele für das Weinfest: "In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, den gesamten Speckgürtel in die Innenstadt zu locken, und das soll auch dieses Mal so werden. Wir wollen, dass die City lebt und bebt."



Vieles aus den Vorjahren bleibt beim Alten, doch es gibt auch Neuerungen: Vor allem der Jakobikirchplatz soll neben dem Markt und Neumarkt in Szene gesetzt werden.

Erstmals eröffnet dort eine Weinlounge, die in Kooperation zwischen der Ponytail Bar und Moe's Pub entstanden ist. Die Veranstalter hoffen, mit täglichen Themenabenden (mit dabei: "Italienische Nacht", "Verzauberndes Bergfest" und "Trinke Dich durch 3 Länder") in entspannter Atmosphäre insbesondere die jüngere Zielgruppe stärker für das Weindorf begeistern zu können.

Als weiteres Highlight ist das Weinpicknick am 6. August geplant. Besucher dürfen es sich an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr mit einem Picknickkorb in der Innenstadt bequem machen und den musikalischen Darbietungen auf einer Open Stage lauschen.