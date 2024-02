DDR-Koch-Legende Kurt Drummer: Sein Rezepte-Schatz wird jetzt in Dresden gehütet

Chemnitz/Dresden - Er war eine Legende des DDR-Fernsehens, Millionen Zuschauer haben seine Rezepte nachgekocht oder sind mit ihnen aufgewachsen. 25 Jahre lang (1958-'83) stand der Chemnitzer Kurt Drummer (†2000) in 650 Folgen für die Sendung "Der Fernsehkoch empfiehlt" am Herd. Er stellte mehr als 2000 Gerichte vor. Am Wochenende wurde Drummers Nachlass vom Köcheverein Chemnitz dem "Archiv der Kulinarik" in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) in Dresden übergeben.