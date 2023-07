Der nackte Wahnsinn: Fritz macht Theater in der Golfbadsauna

Chemnitz - Der Dresscode für diesen Theaterbesuch ist etwas anders: Wer das kleine Schwarze in Erwägung zieht, sollte Frottee mit den Maßen 80 mal 200 wählen - und sich dann elegant ins Saunatuch wickeln. Denn das Stück "Aufguss" spielt mitten in der Golfbadsauna.

Die Amateur-Schauspielgruppe des Fritz Theaters macht sich für die Premiere in der Golfbadsauna warm. © PR / Fritz Theater

Das Fritz Theater Chemnitz probt für die heiße Verwechslungskomödie, die am 15. Juli Premiere hat. "Unsere Amateur-Theatergruppe hat einen Heidenspaß bei den Vorbereitungen", sagt Theaterleiterin Isabell Weh (40).

Die Verwechslungsgefahr beginnt nicht erst mit dem Stück - denn auch die Schauspieler treten in Bademänteln und in Handtücher gehüllt auf und die Gäste sitzen quasi mitten in der Kulisse. Denn der "Aufguss" spielt in einem Wellnesshotel, das zwei Pärchen nicht nur zur Entspannung, sondern mit konkreten, aber durchaus heiklen Plänen aufsuchen.

"Die Pärchen begegnen sich zwischen den Saunagängen und verstricken sich in immer größere Missverständnisse", verrät Isabell Weh. Als dann noch ein smarter Personaltrainer eincheckt, nimmt die Verwirrung ihren Lauf und treibt den Beteiligten die Schweißperlen aus verschieden Gründen auf die Stirn.

Damit sich zwischendurch die Gemüter abkühlen und die Leiber aufheizen können, bleibt in der Pause Zeit für einen Saunagang. Ein Buffet rundet den Abend ab.