Dieses Kunstfestival kehrt nach Chemnitz zurück

Chemnitz - Nach den letzten beiden Gastspielen in Thalheim (2022) und Lichtenstein kehrt das Kunstfestival "Begehungen" für die 21. Auflage in diesem Jahr wieder nach Chemnitz zurück.

Anar Taki (34) und Linda Kolodjuk (25) vom Orga-Team vor dem Veranstaltungsort der diesjährigen Auflage der "Begehungen". © Ralph Kunz

Vom 15. bis 23. August findet das Kunstfestival im ehemaligen Gebäude des Chemnitzer Schulmodells an der Charlottenstraße in Gablenz statt. Das diesjährige Motto: "Kippeln".

"Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder nach Chemnitz zurückzukehren", so Linda Kolodjuk (25) vom Organisationsteam. Bereits 2018 fand das Event in diesem Stadtteil statt.

Am 8. April startete dazu die internationale Ausschreibung. Gesucht werden Kunstwerke, die sich mit dem Thema "Protest" auseinandersetzen.

Das Gebäude sei eng mit den DDR-Protesten vor 35 Jahren verbunden, da sich dort eine Gruppe von Bürgern traf, um das Bildungssystem der DDR zu verändern.