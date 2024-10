Dieses Programm soll junge Leute in Chemnitz für Kunst und Kultur begeistern

Chemnitz - Am morgigen Freitag geht's los: In der Hartmannfabrik in Chemnitz wird das offizielle Programm zur Kulturhauptstadt vorgestellt. Welche Highlights erwarten uns im kommenden Jahr, und wie planen die Organisatoren, Besucher in die Region zu locken? Parallel dazu wird auch schon über die Zeit nach dem Festjahr nachgedacht.