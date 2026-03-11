Er war 30 Jahre Theaterfotograf: Dieter Wuschanskis Bilder sind große Oper
Chemnitz - Durch sein Objektiv blickte er tief in die kulturelle Seele der Stadt: Dieter Wuschanski (74) war 30 Jahre lang bei den Theatern Chemnitz angestellt, fing aber auch die DDR-Kulturszene visuell ein. Das Wasserschloss Klaffenbach widmet dem Fotografie-Altmeister nun eine Ausstellung.
Zur Fotografie kam er auf zwei Wegen: "Ein Stück weit steckt Familie drin", so Dieter Wuschanski zu TAG24 - sein Vater war hobbymäßig als Fotograf unterwegs. Wuschanskis Frau schenkte ihm schließlich 1978 einen Fotoapparat - seitdem ist er dabei. Damals fing Wuschanski noch Landschaftsaufnahmen ein.
In den 80er-Jahren knüpfte er enge Kontakte zur Chemnitzer Kulturszene. So fotografierte er für die in Karl-Marx-Stadt gegründete Avantgarde-Band "AG. Geige" (1986-1993) um Jan Kummer und fertigte 16mm-Kurzfilme.
"Die waren wie Videoclips - ohne dass man die Band sieht, mit Musik der 'AG. Geige' unterlegt", erzählt Wuschanski.
Ab 1991 war Wuschanski Theaterfotograf
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Von 1991 bis 2021 war er als Chemnitzer Theaterfotograf angestellt, fing Ballett- und Theaterstücke auf den Brettern ein, die die Welt bedeuten. Warum Theaterfotografie? Wenn man Proben fotografiert, entsteht ein "Spannungszustand", erinnert sich Wuschanski. Als Fotograf sei man derart in das Geschehen auf der Bühne involviert, dass "alles andere ringsum ausgeschaltet wird".
Als Fotograf war er vor allem im Opernhaus aktiv, stellte aber auch Szenenfotos im Foyer des Schauspielhauses aus. Bei der aktuellen Debatte um den Erhalt des Hauses in der Zieschestraße ist Wuschanski dafür, dass der DDR-Bau erhalten bleibt, wegen der "ehrfürchtigen" Atmosphäre des Gebäudes. Aber auch, weil es dort viele Möglichkeiten für Theaterschaffende gebe.
Seit fünf Jahren ist er im Ruhestand, aber noch immer als freischaffender Fotograf aktiv. Mit seinem Nachfolger Nasser Hashemi befindet er sich nach wie vor im Austausch über technische Fragen. Beide sind aber auch freundschaftlich verbunden.
Ab Samstag können Besucher im Wasserschloss Klaffenbach unter dem Titel "On Stage III" eine Vielzahl von Wuschanskis Fotografien aus Bühnenstücken in Augenschein nehmen - diesmal stammen die Werke aus jüngerer Zeit (ab 2018). Die Ausstellung läuft bis 28. Juni. Infos: www.wasserschloss-klaffenbach.de
Titelfoto: Uwe Meinhold