Er war 30 Jahre Theaterfotograf: Dieter Wuschanskis Bilder sind große Oper

Im Wasserschloss Klaffenbach startet eine Ausstellung mit Bildern von Fotograf Dieter Wuschanski, der 30 Jahre lang Fotograf am Theater Chemnitz war.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Durch sein Objektiv blickte er tief in die kulturelle Seele der Stadt: Dieter Wuschanski (74) war 30 Jahre lang bei den Theatern Chemnitz angestellt, fing aber auch die DDR-Kulturszene visuell ein. Das Wasserschloss Klaffenbach widmet dem Fotografie-Altmeister nun eine Ausstellung.

Diese Theaterszene fing Wuschanski im Chemnitzer Opernhaus ein. © 1123rf/udo72/Uwe Meinhold Zur Fotografie kam er auf zwei Wegen: "Ein Stück weit steckt Familie drin", so Dieter Wuschanski zu TAG24 - sein Vater war hobbymäßig als Fotograf unterwegs. Wuschanskis Frau schenkte ihm schließlich 1978 einen Fotoapparat - seitdem ist er dabei. Damals fing Wuschanski noch Landschaftsaufnahmen ein. In den 80er-Jahren knüpfte er enge Kontakte zur Chemnitzer Kulturszene. So fotografierte er für die in Karl-Marx-Stadt gegründete Avantgarde-Band "AG. Geige" (1986-1993) um Jan Kummer und fertigte 16mm-Kurzfilme. "Die waren wie Videoclips - ohne dass man die Band sieht, mit Musik der 'AG. Geige' unterlegt", erzählt Wuschanski.

Ab 1991 war Wuschanski Theaterfotograf

Er fing Künstler auf der Bühne ein: Theaterfotograf Dieter Wuschanski (74). © Uwe Meinhold

Deine täglichen News aus Chemnitz Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

In sieben Räumen des Wasserschlosses Klaffenbach können Besucher Fotos von Dieter Wuschanski in Augenschein nehmen. © Uwe Meinhold Von 1991 bis 2021 war er als Chemnitzer Theaterfotograf angestellt, fing Ballett- und Theaterstücke auf den Brettern ein, die die Welt bedeuten. Warum Theaterfotografie? Wenn man Proben fotografiert, entsteht ein "Spannungszustand", erinnert sich Wuschanski. Als Fotograf sei man derart in das Geschehen auf der Bühne involviert, dass "alles andere ringsum ausgeschaltet wird". Als Fotograf war er vor allem im Opernhaus aktiv, stellte aber auch Szenenfotos im Foyer des Schauspielhauses aus. Bei der aktuellen Debatte um den Erhalt des Hauses in der Zieschestraße ist Wuschanski dafür, dass der DDR-Bau erhalten bleibt, wegen der "ehrfürchtigen" Atmosphäre des Gebäudes. Aber auch, weil es dort viele Möglichkeiten für Theaterschaffende gebe. Seit fünf Jahren ist er im Ruhestand, aber noch immer als freischaffender Fotograf aktiv. Mit seinem Nachfolger Nasser Hashemi befindet er sich nach wie vor im Austausch über technische Fragen. Beide sind aber auch freundschaftlich verbunden.