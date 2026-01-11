Toni Krahl mit eigener Musik auf Tour: Darum schwärmt er von seinen Auftritten in Chemnitz

Chemnitz - 2022 verabschiedete sich CITY auf der "letzten Runde" nach 50 Jahren Bandgeschichte von seinem Publikum. Doch die Rockerrente liegt für Front-Sänger Toni Krahl (76) noch in weiter Ferne. Nach einem Zwischenstopp bei SILLY präsentiert der Vollblutmusiker nun sein erstes eigenes Album - auch in Chemnitz .

Mit seinem Chemnitzer Freund Carsten Zeise (r.) trifft er sich häufig, wenn Toni Krahl (76) in der Stadt ist. © Ralph Kunz

Zehn Konzerte liegen bereits hinter Krahl und seinen "KINX vom Prenzlauer Berg", als wir ihn bei seinem Freund, dem Bassisten und Produzenten Carsten Zeise, im Sonic-Music-Studio in Chemnitz treffen.

"Hier haben wir schon viel Zeit zusammen verbracht", erinnern sich die beiden Musiker. "Nur seine Songs hat er bei mir noch nicht aufgenommen", stichelt der Studioleiter seinen Freund.

"Aber wir standen schon häufig zusammen auf der Bühne", kontert Krahl. Apropos "Bühne": Wie läuft die Tour bisher? "Natürlich waren wir zu Beginn aufgeregt. Aber das Publikum hat uns von Anfang an durchgetragen", schwärmt der 76-Jährige.

Das Konzertprogramm besteht aus CITY-Hits und KINX-Liedern zu gleichem Anteil. Nur die Songs vom "Genauso war's"-Album hätten den Abend allein nicht gefüllt. Dabei zeigt sich der Vollblutmusiker sehr ehrfürchtig, weil "die neuen unbekannten KINX-Lieder nicht abgestunken sind." Außerdem war es ihm wichtig, auch die Erinnerung an seine langjährige Band weiterzutragen.

Deswegen auch der Name seiner Band: "Ich wollte mit dem Namen eine Brücke zu CITY schlagen (Anm. d. Redaktion: an das CITY-Lied 'Der King vom Prenzlauer Berg')." Dabei sei der Name zudem Programm. "So wie bei Udo Lindenbergs 'Panikorchester'", lacht der Berliner.