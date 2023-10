Oldtimer gefällig? Dieser besondere Scheunenfund kommt heute unter den Hammer

Chemnitz - Ein altes Original-Vehikel aus DKW-Produktion - und am heutigen Samstag kommt es in Chemnitz unter den Hammer!

Dieser Pritschenwagen wird am heutigen Samstag versteigert. Daneben steht der Vereinsvorsitzende des Fahrzeugmuseums Ludwig Karsch (49). © Kristin Schmidt

Der "DKW F8" aus dem Jahr 1940 hat viel hinter sich - was auch schnell ersichtlich ist. Dennoch möchte das Chemnitzer Fahrzeugmuseum das Stück mitsamt Zusatzausstattung veräußern.

Das Auto ist hochbetagt, das sieht man bereits an den technischen Daten: Zweizylinder-Zweitakter, 3-Gang-Krückstockschaltung und maximal 85 Kilometer pro Stunde. Inszeniert wird das Gefährt vom Fahrzeugmuseum als "Scheunenfund".

"Weil das Fahrzeug an sich nicht ausstellungswürdig ist, weil es umgebaut und in relativ schlechtem Zustand ist, wurde beschlossen: Wir machen daraus eine Szenarie", so der Vereinsvorsitzende des Museums Ludwig Karsch (49). Als Dekoration für das Vehikel wurde eine Scheunenkulisse vom Museum hingebaut. "Wie man sich das vorstellt: Da steht so ein Oldtimer in einer Scheune und wartet auf einen."

Das Fahrzeug (Bau der Karosserie in Berlin, Zusammensetzung in Zwickau) wurde zum Pritschenwagen umgebaut. Zur Vorgeschichte ist nichts bekannt. 1995 kam der Oldtimer als Geschenk eines Autohändlers ins Fahrzeugmuseum.