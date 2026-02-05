Eisbahn vorm Chemnitzer Rathaus öffnet: Das ist neu
Chemnitz- Der Winterspaß vorm Chemnitzer Rathaus geht wieder los: Am Freitag eröffnen die Eisbahn und weitere Attraktionen auf dem Neumarkt. Bis zum 22. Februar lädt die CSg-Winterlounge täglich ab 11 Uhr zum Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, Rodeln und Schlemmen ein.
Neu in diesem Jahr: Rundfahrten in einer Mini-Dampflok um das Winterdorf und ein Eisschloss mit geheimnisvollen Labyrinthgängen.
Auf verschlungenen Wegen gilt es, Stempel zu finden, Rätsel zu lösen und den richtigen Ausgang zu erreichen.
Freitags und samstags bleibt das Winterdorf bis 21 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr treten an diesen Tagen verschiedene Live-Künstler auf.
Der Eintritt ist frei, einige Attraktionen sind jedoch kostenpflichtig. Alle Infos: csg-winterlounge.de
Titelfoto: Sven Gleisberg