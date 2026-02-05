Eisbahn vorm Chemnitzer Rathaus öffnet: Das ist neu

Chemnitz- Der Winterspaß vorm Chemnitzer Rathaus geht wieder los: Am Freitag eröffnen die Eisbahn und weitere Attraktionen auf dem Neumarkt. Bis zum 22. Februar lädt die CSg-Winterlounge täglich ab 11 Uhr zum Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, Rodeln und Schlemmen ein.

In diesem Jahr fährt eine Mini-Dampflok durch's Winterdorf - auch am neuen Eisschloss vorbei. © Sven Gleisberg

Neu in diesem Jahr: Rundfahrten in einer Mini-Dampflok um das Winterdorf und ein Eisschloss mit geheimnisvollen Labyrinthgängen.

Auf verschlungenen Wegen gilt es, Stempel zu finden, Rätsel zu lösen und den richtigen Ausgang zu erreichen.